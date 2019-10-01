'Erken fark edersen çok şey farkeder'

·MEME KANSERİ FARKINDALIK AYI ETKİNLİKLERİ BAŞLADI

·CUMHURİYET CADDESİ'NDE MEME KANSERİNDE ERKEN TEŞHİSE DİKKAT ÇEKİLDİ!

Yürüyüş, Cumhuriyet Caddesi'nden, Zafer Meydanı'na yoğun katılımla gerçekleşirken, yürüyüşe sağlık personelleri, sivil toplum kuruluşundan temsilciler ile Gürsu Lokman Hekim MTAL öğrencileri katıldı. Yürüyüşün ardından Zafer Meydanı'nda Bursa Büyükşehir Belediye Bandosunun verdiği mini konser vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle izlendi.

Programda konuşan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı'na Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleştirdikleri yürüyüş etkinliğe ile start verdiklerini açıkladı. Meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser olduğuna dikkat çeken Dr. Akan, "Buna rağmen meme kanseri erken teşhis edilebilir ve önlenebilir bir hastalıktır. Dünyada ve ülkemizde yaşamı boyunca her 8 kadından 1'i meme kanserine yakalanmaktadır. Ayrıca kanser olan her 4 kadından 1'i meme kanseridir. Erken teşhis edildiğinde yüzde 98 tedavi edilebilir bir hastalıktır. Bu kapsamda vatandaşlarımızda farkındalık oluşturabilmek adına bu yürüyüşü düzenledik" dedi.

Kadınlar Taramalara Katılmalı

Kanser taramalarının gönüllülük esasına dayadığını vurgulayan Dr. Akan, "Bu nedenle kadınların meme kanseri nedenleri, belirtileri, korunma, tarama, taramanın ne zaman ve nasıl yapılacağı hakkında bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi önemlidir. Kanser taramalarında başarı, kadınların taramalara katılımı ile başarıya ulaşabilir" dedi.

Etkinlikler Devam Edecek

Bursa'da Ekim ayı boyunca İl Sağlık Müdürlüğü koordinatörlüğünde birçok farkındalık etkinliği gerçekleştirileceğini vurgulayan Dr. Akan, "Bugün gerçekleştirdiğimiz yürüyüş ile başlattığımız etkinlikler ay boyunca devam edecek. Bu kapsamda Setbaşı Şehir Kütüphanesi, Yıldırım Sağlıklı Hayat merkezi gibi çeşitli sembolik ve hizmet binalarımız pembe renkte ışıklandırılacak. Sivil toplum kuruluşlarının da desteği ile ay boyunca vatandaşlarımıza ulaşabileceğimiz her alanda eğitim ve farkındalık çalışmalarına devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Balonlar Havaya Bırakıldı

Akan'ın konuşmasından sonra programa katılan sağlık çalışanları ve öğrenciler, meme kanserinde erken teşhise dikkat çekme temennisiyle 'Erken Fark Edersen Çok Şey Fark Eder' diyerek ellerindeki balonları havaya bıraktılar.