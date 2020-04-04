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Erken Göğüs Kanseri Teşhisi için Sütyen Geliştirildi

İsviçre üniversitesi EPFL öğrencileri, meme kanserini en erken aşamalarında tespit edebilen akıllı bir sütyen geliştirdi.

04.04.2020 14:51 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:51
Erken Göğüs Kanseri Teşhisi için Sütyen Geliştirildi
İsviçre üniversitesi EPFL öğrencileri, meme kanserini en erken aşamalarında tespit edebilen akıllı bir sütyen geliştirdi. Geliştirilen sütyenin erken teşhis için kullanılacak ilk giysi olduğu söyleniyor. Diğer sütyenler kadar rahat olduğu söylenen akıllı sütyende mevcut teknolojiyi fark etmek neredeyse imkansız hale getirilmiş. Akıllı sütyenin 2021 yılı içerisinde piyasaya sürülmesi planlanıyor. Düşük enerjili x ışınları kullanan mamogram cihazlarının aksine, akıllı sütyene gömülü piezoelektrik sensörler tarafından ultrason dalgaları üretildi. Piezoelektrik meteryal üzerine basınç uygulanmasıyla aktif hale gelen teknoloji, minyatürleştirilerek sütyen içine yerleştirildi. Bununla birlikte ultrason görüntüleri elde etmek için kullanılan jel yerine plastik bir arayüz geliştirildi.

Akıllı Sütyen Alternatif Bir Tedavi Yöntemine Dönüşebilir

Piezoelektrik sensörlerin üretmiş olduğu ultrason dalgaları sayesinde meme kanseri erkenden teşhis edilebiliyor. 2021 yılı içerisinde piyasaya sürülmesi planlanan akıllı sütyenin ilk olarak meme kanseri teşhisi konmuş kişilere satılması hedefleniyor. Ardından genetik olarak meme kanseri riski çok yüksek olan kişiler akıllı sütyen satışı için hedeflenmiş durumda. Akabinde akıllı sütyenin herkes için ulaşılabilir olacağı söyleniyor. Akıllı sütyen, şüpheli bir kitle tespit etmesi durumunda kullanıcıyı uyarıyor ve bir uzmanla görüşmesi için yönlendiriyor. Akıllı sütyeni geliştiren öğrenciler gelecek dönemde sütyenin tamamlayıcı, alternatif bir tedavi olarak kullanılmasını hedefliyor. IcosaMed kurucusu ve CEO'su Max Boysset, konuyla ilgili yaptığı açıklamada geliştirilen akıllı sütyenin bir gün önleyici olarak rol almasını, kanserli kitlede apoptozu uyarmak için kontrollü bir şekilde düşük dozda ultrason dalgalarını yayılmasını sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Teknoloji
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Haberler ›› Teknoloji ››Erken Göğüs Kanseri Teşhisi için Sütyen Geliştirildi - Haberler

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