22 Kasım 2018 Perşembe 14:46







Erken Menopoz Belirtileri

Güven Arıyoruz 22 Kasım 2018 Perşembe 14:46

Ortalama menopoz yaşı, 51 olarak bilinir. Bazı genetik hastalıklar veya medikal hastalıklar nedeniyle 40 yaş ve öncesinde menopoza girmek "erken menopoz" olarak adlandırılır. Erken menopoz çeşitli belirtilerle kendini göstermektedir. Erken menopoz belirtileri hakkında bilgi sahibi değilseniz sizler için araştırıp bir araya getirmiş olduğumuz bilgilere göz atabilirsiniz. İşte erken menopoz belirtileri…Adet döngüsünün 40 yaşından önce kalıcı olarak kesilmesi durumu olan erken menopoz uzun vadede infertilite (kısırlık), osteoporoz, kardiyovasküler hastalıklar ve felç gibi ciddi sağlık problemlerine yol açabiliyor. Bunların yanı sıra annelik şansı da yitirilmiş oluyor. Bu nedenle erken menopoza karşı önlem almak şart!Aniden gelen sıcak basması, değişik ruh hallerinin yanı sıra erken menopoza giren birçok kadın duygusal olarak da kaygılarıyla savaşmak zorunda kalıyor...Erken menopozun belirtileri nelerdir?Erken menopoza giren kadınlarda sıklıkla aynı belirtiler görülmüştür:-Düzensiz veya kaçırılan regl-Normalinden fazla regl olmak-Vücuda aniden yayılan sıcaklık hissiBu belirtiler yumurtalıkların daha az östrojen ürettiğinin bir işaretidir.Bu etkilerin yanı sıra bazı kadınlarda görülen diğer etkiler:-Vajinal kuruluk-Mesane kontrolü kaybı-Duygusal değişiklikler-Kuru cilt, gözler veya ağız-UykusuzlukYukarıda listelenen belirtilere ek olarak, eğer 40 yaşının altındaysanız ve bu tür problemlere rastladıysanız, erken menopoz geçirip geçirmediğinizi belirlemek için doktorunuza danışmalısınız.Erken menopoz nasıl teşhis edilir?Erken menopoz tanısı koyabilmek için doktorunuz muhtemelen sizden önce bir kan tahlili isteyecektir. Ayrıca estradiol seviyenizi ölçmek için bir test isteyebilir. Düşük estradiol seviyeleri, yumurtalıklarınızın sıkıntılı olduğunu gösterebilir. Eğer 30'un altındaysa, menopozda olduğunuzu gösterir.Bununla birlikte, erken menopozu teşhis etmek için kullanılan en önemli test, folikül uyarıcı hormonunu ölçen bir kan testidir.-Erken menopozda kadınları etkileyen başka sağlık sorunları var mı?Düşük östrojen seviyeleri, bir kadının genel sağlığında değişikliklere yol açabilir ve osteoporoz gibi bazı tıbbi durumlar için riskini artırabilir.Östrojen kaybına bağlı diğer sağlık riskleri arasında kolon ve yumurtalık kanseri, diş eti hastalığı, diş kaybı olma gibi riskler bulunabilir.-Erken menopoz nasıl tedavi edilir?Erken menopozun belirtileri ve sağlık riskleri, doğal menopoz için kullanılan yöntemlerden farksızdır.