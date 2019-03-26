Erken Rezervasyonlar Fethiyeli Turizmcileri Sevindirdi

Kaynak: AA

ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Fethiye ilçesindeki turizmciler, sezonun geçen yıla göre daha iyi geçmesini bekliyor.Tarihi ve doğal güzellikleri ile kültürel özelliklerinden dolayı Türkiye'nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinden ziyaretçi tatil için Fethiye ve çevresini tercih ediyor.Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen bin 965 rakımlı Babadağ'dan hava şartlarına göre 12 ay uçuş yapabilen macera tutkunları, Ölüdeniz'in muhteşem manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor.İlçeye gelenler deniz, kum ve güneşin yanı sıra "hayalet şehir" olarak bilinen Kayaköy Ören Yeri ile Amintas Kaya Mezarları, Telmessos Antik Kenti, Kadyanda Antik Kenti'ni gezerek tarihe yolculuk gerçekleştiriyor.-"Yıllık ortalama 1 milyon 250 bin turist ağırlanıyor"Fethiye Otelciler Birliği (FETOB) Başkanı Bülent Uysal, AA muhabirine, Fethiye'nin yaklaşık 50 bin yatak kapasitesiyle yıllık ortalama 1 milyon 250 bin turisti ağırladığını söyledi.Bölgedeki otellerin çoğunun hazırlıklarını tamamladığını ifade eden Uysal, "Fethiye Ölüdeniz, Göcek gibi marka mahalleleri, tarihi, doğal güzellikleri, yamaç paraşütü ve 12 adalarıyla başlı başına bir çekim merkezi. Ana pazarımız İngiltere başta olmak üzere Rusya, Almanya, Hollanda ve Belçika'dan turistler bölgeyi tatil için tercih ediyor. İngiltere'den bölgeye olan uçuşlarda bu yıl artış olacak. Diğer ülkelerden de Dalaman Havalimanına olan uçuşlarda yüze 20 artış bekliyoruz. Otellerimize olan erken rezervasyonlar geçen yıla oranla yüzde 20 artış gösteriyor. Bu da bizi mutlu ediyor." diye konuştu.Haziranda otellerin yüzde 60 oranında dolu göründüğünü belirten Uysal, o tarihe kadar otellerin yüzde yüz doluluğa ulaşmasını beklediklerini dile getirdi.- "Turizm fuarlarından çok olumlu dönüşler aldık"Uysal, geçen yıl yaşanan yoğunluğun memnun edici olduğunu ifade etti.Bu yılın turizmciler açısından daha karlı bir yıl olacağını vurgulayan Uysal, şunları kaydetti:"Bölgedeki turizmcilerle İngiltere, Almanya Rusya ile yurt içinde turizm fuarlarına katıldık. Fuarlardan çok olumlu dönüşler aldık. İngiltere'den Türkiye'ye olan yoğun talebin aratarak devam edeceği öngörülüyor. Rusya pazarında da Türkiye bir numaralı destinasyon. Fethiye bölgesi olarak geçtiğimiz yıllarda Rusya pazarından aldığımız payı da artırmak istiyoruz. Bu yönde çalışmalarımız da devam ediyor. Almanya ve Hollanda pazarında da geçtiğimiz yıllarda büyük düşüş yaşadık. Bu yıl bu ülkelerden bölgeye gelen uçak sayılarındaki artış bizi olumlu yönde etkileyecek."Uysal, yerli turistleri de yaz tatilleri için erken rezervasyon fırsatlarından faydalanmaya davet etti.