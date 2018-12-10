Erken Tanı ile Kanserden Kurtuldu

10 Aralık 2018 Pazartesi 17:05



10 Aralık 2018 Pazartesi 17:05

Şırnak'ta dudak kanseri teşhisi konulan Lezgin Öter (45), başarılı ameliyat sayesinde sağlığına kavuştu.Beytüşşebap ilçesi Ayvalık köyünde 15 gün önce dudak kaşıntısı ve uyuşması şikayetiyle Şırnak Devlet Hastanesine başvuran Öter'in yapılan tetkiklerinde alt dudak kanseri başlangıcı teşhisi konuldu. Teşhisin ardından yapılan ameliyat sayesinde tümör alındı.Ameliyatı gerçekleştiren doktorlardan Sinan Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şırnak'ta ilk defa bu ameliyatın gerçekleştirdiğini belirterek, "Kanseri erken tespit ettiğimiz için hem yeme hem de dudağın fonksiyonlarını korunmuş olduk." dedi.Öter de sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.