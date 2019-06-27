Erken terhis ne zaman? Bedelli askerlik başvurusu ne zaman, ücretler ne kadar?

Askerlik ile ilgili birçok ayrıntıya yer verilen kanun teklifi Cumhurbaşkanı tarafından da onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı. 12 aylık uzun dönem askerlik yapmak zorunda olan önlisans mezunları ve daha pek çok asker adayının beklediği haber de geldi. 12 ay olan uzun dönem askerlik 6 aya düşürülerek kışlada 6 ayını dolduran erlerin terhis işlemine 26 Haziran'da başladı. Erken terhis devam ediyor mu? Bedelli askerlik, yeni askerlik sistemi…

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Yeni askerlik sisteminin onaylanması ve yeni kanunun Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla birlikte bedelli askerlik de yürürlüğe girdi. Yeni ücret düzenlemesi ile bedelli askerlik başvurularının 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü başlaması bekleniyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

Daha önce 15 bin TL ile 21 günlük bedelli askerliğin ardından yeni sistemde 20 yaşını doldurmuş ve 31 bin TL ödeyenler bedelli askerlik yapabilecek. Bedelli askerlikten yararlananlar bir aylık temel eğitimin ardından terhis olacak.

YEDEK ASTSUBAYLIK VE ASTSUBAYLIK

Düzenlemeyle, bakaya ve yoklama kaçağı durumunda olanların bir defaya mahsus olmak üzere bedelli askerlikten yararlanmasının önü açıldı ve cezaları da affedildi. Yeni kanunla yedek subaylığın yanı sıra yedek astsubaylık da devreye girdi. Yedek astsubay olarak görev yapacaklar 2 ay temel, 10 ay da kıta görevi yapacak. İsteyenler yedek astsubaylıktan astsubaylığa geçebilecek. Doktorlar ve öğretmenler, bir aylık temel eğitimin ardından görevlerini yaparak askerlik hizmetini tamamlamış sayılacak. Yeni kanun ile bazı kişilere askerlik muafiyeti de sağlanabilecek. Muafiyet kararı, Milli Güvenlik Kurulu'nun gerekli gördüğü sahalarda, Milli Savunma Bakanlığı'nın teklifi üzerine verilebilecek.

ERKEN TERHİSLER BAŞLADI!

Kanunun onaylanmasıyla, 6 aylık askerlik görevini tamamlayanlar istemeleri ve uygun görülmeleri halinde askerlik hizmetine devam edebilecek. Söz konusu kişilere 2 bin lira maaş verilecek. Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır'da görev yapan askerlere ise ek bin lira ödenecek. Kanun düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle kışlalarda erken terhis çalışmaları da 26 Haziran'da başladı. 6 aylık süreyi tamamlamış olan 100 binden fazla askerin terhisi sürüyor.