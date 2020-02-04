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"Erken Teşhis Hayat Kurtarır" fotoğraf sergisi açıldı

Kastamonu'da, erken teşhis sayesinde sağlığına kavuşan kanser hastalarının fotoğraflarını yer aldığı "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" sergisi açıldı.

04.02.2020 18:37 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:39
'da, erken teşhis sayesinde sağlığına kavuşan kanser hastalarının fotoğraflarını yer aldığı "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" sergisi açıldı.
Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, "4 Şubat 2020 Dünya Kanser Günü" dolayısıyla, kentteki bir alışveriş merkezinde açılan sergi yoğun ilgi görüyor.
Fotoğraflar üzerinde kişilerin hastalıkla ilgili düşüncelerine de yer verilen sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan doktor Soner Sorhan, kanserin, kalp ve damar hastalıklarından sonra ölüm oranlarında dünyada ikinci sırada olduğuna dikkati çekti.
Türkiye'de de rakamların benzer durumda olduğunu aktaran Sorhan, "Özel bir gün olması dolayısıyla kanser tedavisi başarıyla sonuçlandırmış olan hastaların fotoğraflarının yer aldığı bir sergi düzenliyoruz." dedi.
Kanserde erken tanının önemine işaret eden Sorhan, "Kanserdeki tedavinin başarısını etkileyen en önemli faktör, erken tanının sağlanması. Bu özel gün vesilesiyle açtığımız stantta kanserle ilgili erken teşhisin önemini anlatıyoruz. Bu stantta kanser hakkında bilgi verip, hastalarımızın nasıl bir yol izleyecekleri konusunda fikir veriyoruz. Kanserde erken teşhis konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz." diye konuştu.
20 fotoğrafın yer aldığı sergi, 3 gün açık kalacak.

İl Sağlık Müdürlüğü, Kastamonu, Güncel

Kaynak: AA


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