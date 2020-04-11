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Erken yaşta alınan önlemlerle sarkopeni riski azaltılabilir

Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Prof. Dr. Aslı Çurgunlu, doğru girişimlerin genç yaşlardan itibaren yapılmaması durumunda kas kütlesi, kas kuvveti ve işlevlerinde azalmayla seyreden ilerleyici ve yaygın hastalık olan sarkopeni gelişiminin...

11.04.2020 13:32 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:32
Erken yaşta alınan önlemlerle sarkopeni riski azaltılabilir
Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Prof. Dr. Aslı Çurgunlu, doğru girişimlerin genç yaşlardan itibaren yapılmaması durumunda kas kütlesi, kas kuvveti ve işlevlerinde azalmayla seyreden ilerleyici ve yaygın hastalık olan sarkopeni gelişiminin kaçınılmaz olacağını belirtti.
Prof. Dr. Aslı Çurgunlu, yaptığı yazılı açıklamada, adı çok fazla bilinmese de sarkopeninin özellikle yaşlı popülasyonu etkileyen önemli bir sorun olduğunu anlattı.
Sarkopeninin, kişinin hayat kalitesini bozmasının yanında yaşam kaybına varan sonuçlara kadar gidebilen önemli bir sendrom olduğuna işaret eden Çurgunlu, özellikle son yıllarda kasların, sağlık ve hastalık üzerinde etkisine yönelik yapılan çok sayıda çalışmaya bağlı olarak hastalığı önleme, geciktirme ve tedaviye yönelik pek çok gelişme yaşandığını anlattı.
Prof. Dr. Çurgunlu, özellikle yaşlı popülasyon için bu sorunun büyük risk oluşturduğunu vurgulayarak, "Sarkopeni düşme ve düşmeye bağlı kırık riskinde artışa, günlük yaşam aktivitelerinde bozulmaya, hareket bozukluklarına, hastaneye yatışta artışa ve hayat kalitesinde azalmaya hatta ölüme neden olabilmektedir. Kalp ve solunum hastalığı ve bilişsel bozukluklarla birlikte görülebilmektedir." ifadelerini kullandı.
"Gerekli önlemler zamanında alınmazsa ilerleyen yaşla kayıp giderek artar"
"Uzun yıllar yaşlı kişilere atfedilmiş olsa da günümüzde sarkopeninin daha erken yaşlarda geliştiğini biliyoruz." değerlendirmesini yapan Çurgunlu, şu bilgileri verdi:
"Kas kütlesi ve kas gücü genelde 30'lu yaşlara doğru en üst seviyededir ve bu dönemde gerekli önlemler alınmazsa ilerleyen yaşla birlikte kayıp giderek artar. 50'li yaşlardan itibaren daha belirgin olur. Doğru girişimler genç yaşlardan itibaren yapılmazsa sarkopeni gelişimi kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle erken yaşlarda doğru beslenme ve egzersiz programlarıyla kas kütlesi ve kas gücündeki kaybı geciktirmek, hatta geri döndürmek mümkün olmaktadır."
Sarkopeni tanı ve tedavi takibinin güçlükleri nedeniyle European Working Group on Sarcopenia in Older People (EWGSOP2) tarafından 2018'de tanı ve tedavi stratejilerinin güncellendiğini, bu tanıma göre sarkopeni tanısı için en önemli parametrenin azalmış kas gücü olduğunu aktaran Prof. Dr. Çurgunlu, diğer tanı kriterleri hakkında şunları anlattı:
"Kas gücündeki azalmanın yanında hastada kas miktarında azalma veya kasın kalitesinde azalma olmalıdır. Eğer düşük kas gücü, kas kütlesinde ve kalitesinde azalma ve düşük fiziksel performans bir aradaysa ciddi sarkopeni söz konusudur. Düşme, güçsüz hissetme, yürüme hızında yavaşlık, sandalyeden kalkarken zorlanma, kilo kaybı gibi şikayet ve bulguları olan kişilerde sarkopeni varlığı için ileri tetkik ve değerlendirme önerilir."
Çurgunlu, hastalıktan korunmanın tedaviden çok daha öncelikli ve yararlı olduğuna dikkati çekti.

Kaynak: AA

Etiketler: Yeditepe Üniversitesi, Güncel
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