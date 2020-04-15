Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Erken yaşta evlenen kadın, ailece yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini umut ediyor

Adana'da erken yaşta evlenen iki çocuk annesi, yargı reformunda kendileri için de bir düzenleme yapılmasını umutla bekliyor.

15.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:08
Erken yaşta evlenen kadın, ailece yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini umut ediyor
Adana 'da erken yaşta evlenen iki çocuk annesi, yargı reformunda kendileri için de bir düzenleme yapılmasını umutla bekliyor.
18 yaşındaki G.E, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 yaşında severek yuva kurduğunu ancak bu mutluluğunun uzun sürmediğini söyledi.
Evliliğinin ilk yılında hamile kaldığını ve ilk çocuğunu kucağına aldığı gün, o zaman 20 yaşında olan eşi B.E'nin gözaltına alındığını kaydetti.
Genç kadın, eşine erken yaşta evlilik yapması dolayısıyla öncelikle "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan kamu davası açıldığını ve ikinci çocuğuna hamileyken eşinin 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığını ifade etti.
Eşinin 8 ay cezaevinde kaldığını dile getiren G.E, bu süreçte yaşantılarının alt üst olduğunu, iki çocuğuyla kayınbabasının evine taşınmak durumunda kaldığını belirtti.
Eşinin cezasının iki gün önce denetimli serbestlik kapsamında ev hapsine dönüştürüldüğünü dile getiren genç anne, eşi hakkında 16 yıl hapis cezası istenen davanın ise devam ettiğini, bundan ne sonuç çıkacağını bilmediklerini aktardı.
Eşinin bu dava dolayısıyla yeniden cezaevine girme ihtimalinin bulunduğunu anlatan G.E, artık bu kötü günlerin bitmesini, hayatlarının normale dönmesini beklediğini söyledi.
G.E, çok zor süreçten geçtiklerini ve halen de mağduriyetlerinin sürdüğünü vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Mağduriyetimizin giderilmesini bekliyoruz. Eşlerimiz artık evlerine dönsünler, çocuklarına kavuşsunlar, artık dayanacak gücümüz kalmadı. Bir umut bekliyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık. Evliliğimizi de yaşayamadık. Çocuğum oldu sevindim, bir baktım eşim yok. Şaşırdım artık. Yargı reformuyla bu mağduriyetlerin giderilmesini bekliyorduk fakat olmadı. İnşallah yeni bir düzenlemeyle olur diye umut ediyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Adana, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
Erdoğan’ın isteğiyle AK Parti’den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek Haberler
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar ’İzin verin sizinle istifamızı verelim’ dediler Haberler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Profesörün ’İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm’ sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı Haberler
Profesörün "İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm" sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı
Tekstil atölyesine yapılan baskında 5.575 tanı kiti ele geçirildi Haberler
Tekstil atölyesine yapılan baskında 5.575 tanı kiti ele geçirildi
Haberler ›› Güncel ››Erken yaşta evlenen kadın, ailece yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini umut ediyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:14: Dilovası'nda market ve bakkallara sıkı denetim - Haber 16:14: Rusya'da 41 kişinin öldüğü uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı - Haber 16:13: Vali Deniz, trafiğe kapatılan caddede incelemelerde bulundu - Haber 16:12: Çankırı'nın Hıcıp köyü, karantinaya alındı - Haber 16:12: Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler, bir aylık maaşını bağışladı - Haber 15:51: Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor - Haber 14:31: İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kadın mahkumun sevinci dikkat çekti - Haber 14:13: İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5.575 kit ele geçirildi - Haberler