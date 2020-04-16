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Erken yaşta evlenen kadın iki çocuğuyla eşinin yolunu gözlüyor

Konya'da erken yaşta evlenen iki çocuk annesi K.N.Ç, hapisteki eşi için yargı reformunda erken yaşta evliliklerle ilgili düzenleme yapılacağı günü dört gözle bekliyor.

16.04.2020 11:44 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:44
Erken yaşta evlenen kadın iki çocuğuyla eşinin yolunu gözlüyor
Konya 'da erken yaşta evlenen iki çocuk annesi K.N.Ç, hapisteki eşi için yargı reformunda erken yaşta evliliklerle ilgili düzenleme yapılacağı günü dört gözle bekliyor.
Altınekin ilçesinde yaşayan K.N.Ç. (23), AA muhabirine, 2011'de eşi B.Ç. ile evlendiklerini, bir yıl sonra doğum kontrolü için gittikleri Konya'daki bir hastanede yapılan şikayet üzerine eşi hakkında aynı yıl kamu davası açıldığını anlattı.
O günden sonra sıkıntılı günler yaşadıklarını ve eşinin 2018'de cezaevine girmesiyle üzüntülerinin katlandığını belirten K.N.Ç, iki çocuğuyla kayınvalidesinin yanında yaşamlarını sürdürdüklerini ifade etti.
K.N.Ç, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için devlet yetkililerinden kendileri için yapılacak olan infaz düzenlemesini sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.
Eşinin yanlarında olması durumunda yaşadıkları sorunların son bulacağını kaydeden genç anne, "Bizim tek isteğimiz eşimin yanında olması. Çocuklarım, 'Anne babam ne zaman gelecek?' diye sorduklarında yalan söylemekten yoruldum. Artık bu zulme son verilsin. Umut içerisinde, bizler için de bir yasa çıkarılmasını bekliyoruz." dedi.
Gelinine bu süreçte kol kanat geren kayınvalidesi Ü.Ç. ise düğünü her iki ailenin rızası ve çocuklarının isteğiyle yaptıklarına değinerek, 22 aydan bu yana cezaevinde bulunan oğlunun yolunu gözlediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Konya, Güncel
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