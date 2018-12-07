Erken Yaşta Evlenen Kadınlardan "Tutukluluk" Protestosu

Eyüpsultan'da toplanan bir grup kadın, "18 yaş altında evlendikleri için eşlerinin tutuklanması dolayısıyla mağdur olduklarını" belirterek, bu konuda yasal düzenleme yapılmasını istedi.
Eyüpsultan Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, çeşitli dövizler taşıdı.
Grup adına konuşan HÜDA PAR İstanbul
Kadın Kolları Başkanı Münevver Aktaş, 18 yaş altı evliliğin yasak olmasından dolayı ceza alan genç evlilerin sesi olmak için toplandıklarını söyledi.
Tasarının tekrar mercek altına alınmasını istediklerini belirten Aktaş, "Yasalar ve meclis, halkın önünü açmak, sorunlarını çözmek, halkın huzur ve güvenliğini sağlamakla mükelleftir. Fakat kanunlar bunun tam aksine, aile yapısını sarsıyor, masum gençleri tecavüzcü koğuşlarına terk ediyor. " ifadelerini kullandı.
Aktaş, Türkiye
'de 8 bin ailenin bundan dolayı parçalandığını savunarak, şöyle devam etti:
"10 binden fazla çocuk annesi ile yalnız zor bir hayata terk edilmiş, en önemlisi babasız kalmıştır. Bu sayı azımsanmayacak kadar ciddi bir rakamdır. Biz bundan rahatsızlık duymaktayız. Öncelikle kanunlar toplumun gerçeklerini görüp gözetip değer ve yapısına uygun şekilde tekrardan oluşturulmalıdır. 16-18 yaş arası evlilik için isteğe bağlı seçenek konulmalı ki ne zinanın yolu açılsın ne de bir mağduriyet yaşansın."
07 Aralık 2018 Cuma 16:31