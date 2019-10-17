Türkiye Judo Federasyonu'nun Ordu'da hayata geçirdiği "Erken Yaşta Judoyla Spora Başla" projesi, 2023 yılına kadar uzatıldı.

Judo Federasyonu'nun; Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde, Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ortaklaşa hazırladığı "Erken Yaşta Judoyla Spora Başla" projesi devam edecek. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Ordu'da başlatılan projenin 2023'e kadar uygulanması için imzalar atıldı. 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda hazırlanan protokol için imza töreni düzenlendi. İmza törenine Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş, Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ile Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Recep Kara katıldı.

Altınordu ilçesinde geçen eğitim ve öğretim yılında Şehit Zeki İnan İlkokulu'ndan 23 ve Durugöl Şehit Bayram Gümüş İlkokulu'ndan 63 olmak üzere, 1'inci sınıflarındaki 86 öğrenci ile başlayan pilot uygulamaya, bu yıl Durugöl Şehit Bayram Gümüş İlkokulu'ndaki 59 ana sınıfı öğrencisi de katılacak. Böylece projeye katılan öğrenci sayısı 145 olacak.

Federasyon Başkanı Huysuz, projenin Uluslararası Judo Federasyonu'nca (IJF) takdir edildiğini ifade ederek, "Çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak kalması, özgüvenlerinin ve kişisel gelişimlerinin en sağlıklı spor olan judo ile gelişmesine katkısı olacaktır" diye konuştu.

Çocukların erken yaşta spora başlaması, kötü alışkanlıklardan korunması ve beden-ruh gelişiminin bir bütün halinde ilerlemesine katkı sağlanmasını amaçlayan projenin olumlu katkıları olacağını kaydeden Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş ise şunları söyledi:

"Bu proje sonunda özgüveni yüksek, karar verme becerisi gelişmiş, hızlı ve doğru karar verebilen bireyler yetiştirilmiş olacaktır. Öğrencilerimizin spora olan ilgilerinin artırılması ve böylelikle kişisel gelişimlerinin sağlanması bakımından önemli olan judo sporu ilimizde yaygınlaştırılacaktır."