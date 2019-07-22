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Erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele komisyonu toplandı

Kilis'te, erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele komisyonu toplandı.

22.07.2019 15:29 Erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele komisyonu toplandı
Kilis'te, erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele komisyonu toplandı.

Kilis Valiliği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde oluşturulan komisyon bir toplantı yaparak, 2019 yılı içerisinde yapılanlar ile yapılacak çalışmaları ele aldı. Komisyon, Kilis Acil Eylem Planı kapsamında yılın ikinci yarısına yönelik faaliyetleri görüşmek üzere paydaş kurumlar ve STK'larla Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğünde toplandı. Toplantıda 2019 yılı yıllık çalışma planı ele alındı. Yılın ilk 6 ayında yapılan çalışmalar ve 2019 yılı içerisinde yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. - KİLİS
Kaynak: İHA
Kilis Valiliği, Kilis, Güncel

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