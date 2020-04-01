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'Erkenci çağla' tezgahlarda

Kütahya'nın Emet ilçesinde yılın ilk badem çağlasının kilogramı 12 TL'den tezgahlarda satışa sunuldu.

01.04.2020 10:45 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:45
'Erkenci çağla' tezgahlarda
Kütahya 'nın Emet ilçesinde yılın ilk badem çağlasının kilogramı 12 TL'den tezgahlarda satışa sunuldu.

40 yıldır pazarcılık yaptığını belirten 60 yaşındaki Nurettin Koç, "Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde geçmesi Gediz ilçesi Aksaklar köyü bademinin pazar tezgahlarında satılmasını sağladı. Bu hafta ilk olarak Emet pazarında açmış olduğumuz tezgahımızda kilogram fiyatı 12 TL'den satışa sunduk. Bahar mevsiminde ve sadece 20 gün görülebilen ancak faydaları saymakla da bitmeyen çağla meyvesi bağışıklık sistemini güçlendirir. Yüksek dozda C ve E vitamini ile selenyum içeren çağlanın bağışıklık sistemini güçlendirerek hem kanserden koruduğunu hem de kanser tedavisi sırasında vücuda büyük destek sağladığı bilinmektedir" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Kütahya, Emet, Yaşam
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