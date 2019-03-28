Erkenci Kuş 36. Bölüm 2. Fragman Yayınladı!

Erkenci Kuş dizisinin yeni bölümünde, aile problemlerini çözemeyen Can ve Sanem, aşklarını dolu dizgin yaşarken Can'ın annesi çok farklı planlar yapmaktadır. İşte, Erkenci Kuş dizisine dair ipuçları...

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Can ve Sanem kötü günleri artık geride bırakmıştır aşklarına kaldıkları yerden daha da mutlu bir şekilde devam ederler. Can'ın Balkanlara gitmemesi ve Sanem'le barışmaları şirkette Hüma dışında herkesi çok mutlu eder. Bu arada ajans ve yayınevi birlikte sosyal sorumluluk projesine katılır.

Fakat Can son anda Yiğit ve Polen'i devre dışı bırakır. Bu arada Hüma da boş durmaz, Polen etkili olamayınca başka planlar yapmaya başlar ve ailelerin de katılacağı bir yemek organize eder.