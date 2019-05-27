Erkenci Kuş 44. Yeni Bölüm Fragmanı: Aşıklar Kavuşacak Mı?

Erkenci Kuş Star TV'nin sevilen dizilerinden olmaya devam ediyor. Erkenci Kuş son bölümü cumartesi günü yayınlandı. Yiğit son çırpınışlarını yaşarken Can ve Sanem birbirlerine karşı duydukları aşkı tekrar yaşamak için uğraşıyor. Sanem Can'ı gidecek sanırken Can ise Sanem'in Yiğit'le ne konuştuğunu merak edip duruyor. Peki Erkenci Kuş 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Erkenci Kuş 43. son bölümde neler yaşandı?

ERKENCİ KUŞ 44. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Cumartesi akşamlarının sevilerek izlenen dizisi Erkenci Kuş 44. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz siz değerli okurlarımıza sitemizden haber vereceğiz.

ERKENCİ KUŞ 43. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Erkenci Kuş 43. son bölümde Yiğit artık ne yaparsa yapsın, Can'ın gözünde zavallı bir adam konumunda kaldı. Yiğit'in, çırpındıkça batacak ve gidişi muhteşem olacak ama sadece Can'ın soğukkanlılığı koruması yetecek. Can da bunun farkındadır.

Erkenci Kuş 43. son bölümde Can'ın da Sanem'in de Yiğit'ten çok önemli dertleri vardır. Çiftin aşkları başına vurmuş. Sanem, Can gidecek sandığı için her an diken üstünde olduğu görünüyor. Can ise Sanem'in Yiğit'le ne konuştuğuna kafasını takmış durumda.

Erkenci Kuş son bölümde ajans, Sanem'in krem kampanyasına çalıştığı için ilk adım olarak kremleri ve parfümleri tanımak istiyor. İkilinin kavuşmasını isteyen ekip yine aşıkları bir araya getirmek için iş başında. Parfüm testleriyle Sanem, Can'ın aklını başından alıyor. Sanem ise Can'a parfümün sırrını anlatırken aradığı cevapları bulacak mı sorusu akıllarda beliriyor.