Erkenci Kuş 47. yeni bölüm fragmanı: Can ve Sanem aşkı geri dönüyor!

Star TV'nin sevilen dizisi Erkenci Kuş 46. son bölümü, salı akşamı yayınlandı. Erkenci Kuş son bölümde Can ve Sanem ortak oldu. Hala birbirini deliler gibi seven ikilinin bunu ne zaman itiraf edeceği izleyicileri meraklandırıyor. Erkenci Kuş 47. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz diziseverler tarafından ilgiyle karşılandı. Peki Erkenci Kuş 46. son bölümde neler yaşandı? İşte Erkenci Kuş 47. yeni bölüm fragmanı…

ERKENCİ KUŞ 46. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Can ve Sanem'in arasındaki tutkulu aşk her türlü sorunu çözebilecek güçte… Ama hayatlarında yeni bir dönem başladı, artık onlar "ortaklar"… Peki bu ortaklık neleri kapsıyor? İş ortaklığı, ortak düşler, hayat ortaklığı? Üstelik son bir yılda Sanem de Can da çok değişti, ya ortak beğenileri de değiştiyse? Birbirlerini kaybetmekten korkan iki aşık, birbiri için her şeyi yapmaya hazır. Bakalım, Sanem de Can da hiçbir şey değiştirmelerine gerek olmadan, her halleriyle birbirlerini ölesiye sevdiklerini ne zaman söyleyecekler?

Emre ve Leyla yeni bir işe giriştiler. Leyla'ya yardım eli beklenmedik bir yerden gelecek; eski müzik hocası Ferit'ten… Bakalım, Ferit'le Emre'nin arası nasıl olacak?

Can, Sanem'e kremlerini kurtarmak için yardım ederken belki de artık duygularının önüne geçemeyeceğini anlayacaktır, kim bilir?