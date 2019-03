Erkenci Kuş Dizisi 33. Bölüm 2. Fragman Yayınlandı!

Erkenci Kuş dizisi izleyicileri eğlendirmeye devam ediyor. Bu haftadaki fragmanda Can ve Sanem yine birbirlerini düşünmeye devam ediyor. Aynı anda rüya görüp birbirlerini arayan Can ve Sanem'in telefonları meşgul çalar. Ancak fragmanın sonunda Can, Sanem'i kucağına alır. İşte, Erkenci Kuş dizisinin 33. bölümüne dair ipuçları...

ERKENCİ KUŞ DİZİSİNİN 32. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Polen ve Yiğit'in kardeş olduğunu öğrenen Can ve Sanem çok şaşkındır. Yiğit'in aynı binaya taşınması ve Polen'in de kardeşi olmasından dolayı daha sık bir araya geleceklerdir. Sanem'in teklifi kabul etmesiyle Yiğit biran önce yayınevini faaliyete geçirir. Bu durum Can'ı iyice delirtir. Bu arada Yiğit'in de teşvikiyle Polen bir yemek kitabı çıkarmaya karar verir ve bununla ilgili çalışmaya başlar. Hüma da ona destek olmak için Polen'in yaptığı yemekleri sunmak üzere evinde bir organizasyon düzenler.