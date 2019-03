Erkenci Kuş Dizisi 34. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!

Önceki bölüm kıskançlık krizleri ile izlediğimiz çift için bu hafta daha romantik dakikalar izleyicileri bekliyor. Sanem'i dağa kaçıran Can, baş başa birkaç gün planlar. İşte, Erkenci Kuş dizisinin 34. bölüm ipuçları...

ERKENCİ KUŞ 33. BÖLÜM ÖZETİ

Can ve Sanem'in buzhanede kalmaları barışmalarını sağlamadığı gibi daha da inatlaşmalarına sebep olur. İkisi de birbirlerini kıskandırmak için resmen bir yarışa girerler. Bu arada Sanem Polen'e, Can da Yiğit'e iyice sinir olmaya başlamıştır. Polen ve Yiğit aralarına dahil olmaya devam ettikçe, Can ve Sanem'in kıskançlık krizleri ve inatlaşmaları devam eder. Bu inatlaşmalara daha fazla dayanamayan Can çözümü Sanem'i kaçırmakta bulur.