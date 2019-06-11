Erkenci Kuş dizisi, Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayınından dolayı yayın akışından kaldırıldı

Geçtiğimiz sene yaz ayında başlayan ve başrollerini Demet Özdemir ile Can Yaman'ın oynadığı Erkenci Kuş dizisi, yoğun ilgiden dolayı final yapmayan devam etme kararı aldı. Bu akşam yeni bölümü yayınlanması planlanan dizi, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu engeline takıldı.

HAYRANLARINA KÖTÜ HABER

Erkenci Kuş dizisi bu akşam İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı seçim programı nedeniyle yayınlanmayacak.

YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Her hafta konusu, olayları ve karakterleriyle gündeme gelen ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Erkenci Kuş'un yeni bölümü 18 Haziran Salı günü yayınlanacak.