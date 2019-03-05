Erkenci Kuş Dizisinin 33. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Bu hafta Erkenci Kuş izleyicileri kıskançlık dolu sahnelere şahit olacaklar. Sanem ve Can'ın başka insanlarla yaşadıkları flörtler birbirlerini deli eder. İşte, Erkenci Kuş dizisine dair ipuçları...

ERKENCİ KUŞ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Can ile Sanem ajansta mesafeli bir ilişkiye başlıyor. Ama Can'ın kıskançlığı baş gösterince işler biraz karışıyor. Yiğit ile Polen'in kardeş olduklarını öğrenen Sanem ve Can çok şaşırıyor. Yiğit, ajansla aynı binaya taşınıyor.

KISKANÇLIK KAVGASI

Sanem, Yiğit'in teklifini kabul ediyor. Can gibi Sanem de kıskançlık krizleri geçiriyor. Sanem ayrılmadan önce tüm işlerini toparlayacağını söylüyor. O sırada Polen arıyor ve fularının kaybolduğunu söylüyor. Polen'in adını duyan Sanem çıldırıyor. Sonra işlerini toparlayacağını tekrar edip, 'peki siz ne yapacaksınız' diyor. Can'ın Polen ile kaçarcasına gitmesi gerektiğini söylüyor. Can da bu durumun onun problemi olduğunu söylüyor.