Erkenci Kuş'ın Yapım Şirketinde Sözlü Taciz Açıklaması

Erkenci Kuş dizisinin setinde sözlü taciz gerginliği yaşandı. Dizinin başrol oyuncusu Can Yaman'ın seti ziyarete gelen bir izleyici ile tartıştığı ve yaşadığı kızgınlıkla elindeki fotoğraf makinesini fırlattığı şeklinde haberler yapılmış, makinenin sette çalışan bir oyuncuya çarptığı ve çalışanın hastanelik olduğu iddia edildi.

Konu hakkında ilk açıklama dizinin kadın başrolü Demet Özdemir'den. Sözlü taciz olayı hakkında ilk kez açıklama yapan yapım şirketinin anlattıklarıyla Özdemir'in anlattıklarının arasındaki çelişki ise dikkatlerden kaçmadı.

"CAN'IN KOLUNDAN TUTUP BANA LAF ATTI"

Çıkan haberler sonrasında Can Yaman bir açıklamada bulunmazken Demet Özdemir açıklama yaparak, "Haberlerde hayran adı altında bahsi geçen kişi sete izinsiz girip hakaretler savurup uyarıldığı halde setten uzaklaşmamıştır. Kaydı kesip Can'ın kolundan tutup bana laf atmıştır. Can da sözde hayrandan kolunu kurtarmaya çalışırken fotoğraf makinesi elinden düşmüştür. Can Yaman ve Erkenci Kuş ekibi asıl mağdur olan taraftır. Negatif bir fiziksel temas hakaret hiç bir zaman sevgi gösterisi olmaz." dedi.

"DEMET VE CAN SÖZLÜ TACİZE UĞRADI"

Demet Özdemir, açıklamasında yaşanan arbedeyi kabul etse de yapım şirketi açıklamasında bu konuda hiç bahsetmeyerek olayı farklı şekilde anlattı. Yapım şirketi olayı şu sözlerle anlattı: "Çekimlerimizin yapıldığı esnada, izleyen kişiler arasından bir şahıs Demet Özdemir ve Can Yaman'a sözlü tacizde bulunmuş, saldırgan tavırlarıyla sette gerginlik yaratmıştır. Oyuncularımız bahsi geçen şahsın ekip tarafından setten uzaklaşmasını rica etmiştir ve çekimlere devam edilmiştir. Basında çarpıtılarak yer alan bu haberler tamamen gerçek dışıdır."