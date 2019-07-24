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Erkenci Kuş'un başrol oyuncusu Demet Özdemir'in mayolu fotoğrafına beğeni yağdı

Güzel oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabından siyah mayolu fotoğrafını paylaştı. Özdemir'in paylaşımı kısa sürede 650 bin beğeni alırken binlerce de yorum aldı.

24.07.2019 07:51
Erkenci Kuş'un başrol oyuncusu Demet Özdemir'in mayolu fotoğrafına beğeni yağdı

Yaz aylarını yakın zaman sonra final yapacak olan Erkenci Kuş dizisinin setinde geçiren başrol oyuncusu Demet Özdemir, fırsat buldukça güneş ve denizin tadını çıkarıyor. Fit vücuduyla her daim dikkat çeken oyuncu, mayolu pozuyla da takipçilerinin beğenisi kazandı.

PLAJ ŞIKLIĞI GÖZ KAMAŞTIRDI

Erkenci Kuş dizisinde yakışıklı oyuncu Can Yaman'la olan performansından dolayı geniş bir hayran kitlesine ulaşan Demet Özdemir, dün sosyal medya hesabından siyah mayolu fotoğrafını paylaştı. Oyuncunun mayosunun üzerine aldığı renkli şal, gözlük ve takılarla da şıklığından söz ettirdi.

DİZİSİ FİNAL YAPIYOR

Star TV'nin sevilen, yüksek izlenme oranları ile de dikkat çeken Erkenci Kuş dizisi, 51'inci bölümle final yapıyor. Dizinin yapımcılarından Faruk Turgut, geçtiğimiz gün Twitter hesabından açıklama yaparak dizinin final yapacağını doğrulamıştı.

Erkenci Kuş'un başrol oyuncusu Demet Özdemir'in mayolu fotoğrafına beğeni yağdı

Erkenci Kuş Dizisi, Demet Özdemir, Magazin

YORUMLAR (8)
AHMET - MARDİN: AÇ AÇ AÇ AÇ AÇ BURA TÜRKİYE AÇÇÇÇ. . YURT DIŞINDA HİÇ BİR MODEL AJANSI YÜZÜNÜZE BAKMIYOR SİZLERİN AMA TÜRKİYE''DE HAVANIZ BATMIYOR ASLA. AÇMAYA DEVAMMMM. . SİZLERE ÖZENEN GENÇ KIZLARIN KAÇI O APTAL HAYALİ DİZİLERİNİZE İNANIP EVDEN KAÇIP ARTİST OLMAYA HEVESLENDİ KİMBİLİR??? HER KÖTÜ YOLA DÜŞMÜŞ GENÇ KIZIN VEBALİ BOYNUNUZDA HABERİNİZ YOK!
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A: çok vasat bir güzellik . . . . bence Tuğçe Kumral ( Deren Karakteri) daha güzel bayan . . . .
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SOYUNMA YARIŞI: Ünlüler soyunmaya başladı :D
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MURAT: Yalana bak yüksek raiting yapan diziymiş. Kim seyrediyor ki ? Her gün oynuyor
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ÇAĞO: bu nedır gardaşım aynı rolü oyanayan mimiği olmayan abidik kubidik tipleri oyuncu yapıyorsunuz
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SAÇMALIK SAÇMASI: işkence bitiyo sağolasın yönetmen
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OFF: sevilen dizi nasil nefret edilen hale getirilir, örnegibu, biktirdiniz. can ve demeti seven kalmadi yaaa
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ADINIZI YAZIN: gerçekten bitsin artık
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