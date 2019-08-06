Erkenci Kuş'un yapımcısı dizinin neden final yaptığını açıkladı: Tatil onların da hakkı

Star TV'de ekrana gelen Erkenci Kuş dizisi 51. son bölümüyle ekranlara veda etti. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, konuyla ilgili açıklama yaptı.

"TATİL ONLARINDA HAKKIDIR"

Erkenci Kuş dizisinin yapımcısı Faruk Turgut, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Erkenci Kuşun 51. bölümde final yapacağı haberi doğrudur. Kanalla yapılan anlaşma 52 bölüm olup, 52 bölüm Kurban Bayramı'na denk geldiği için kanalımız Star TV ile konuşup 51. bölüm final olmasına karar verilmiştir. Erkenci kuş oyuncuları ve teknik ekibi 15 aydır hiç durmadan çalışmaktadır. Tatil onlarında hakkıdır." ifadelerini kullandı.