Erkenci Kuş'un Yıldız Oyuncusu Can Yaman, Asker Oluyor

Star TV'nin fenomen dizisi 'Erkenci Kuş', tatil arası vermeden yaz boyu devam etmesi planlanıyor. Ancak dizide sürpriz bir gelişme yaşandı. Başrol oyuncusu Can Yaman, bedelliden yararlanarak Temmuz ayında asker olacak.

ÇEKİM TAKVİMİ ONA GÖRE AYARLANACAK

Dizinin başarılı oyuncusu Can Yaman, bu yaz Temmuz ayının son haftası ile ağustosun ilk haftalarında bedelli askerlik görevini yapacak. Çekim takvimi de ünlü oyuncuya göre ayarlanacak.

KADROYA YENİ SOLUK

Öte yandan Aslı Zengin ile Banu Zengin'in kaleme aldığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu daha katılacak. Can Yaman'ın başrolünü Demet Özdemir'le paylaştığı 'Erkenci Kuş'un kadrosuna usta oyuncu Taylan Erler dahil olacak. Taylan Erler, dizide Polen (Kimya Gökçe Aytaç) karakterinin babasına hayat verecek.