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Erkenek Grup İçme Suyu Birliği Toplantısı Gölbaşı'nda yapıldı

Erkenek Grup İçme Suyu Birliği Toplantısı, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'ın ev sahipliğinde yapıldı.

18.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:06Erkenek Grup İçme Suyu Birliği Toplantısı Gölbaşı'nda yapıldı
Grup İçme Suyu Birliği Toplantısı, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'ın ev sahipliğinde yapıldı.
Yıldırım, toplantının verimli geçtiğini belirterek, " ve Gölbaşı ilçeleri, Harmanlı, Balkar, Suvarlı ve Belören beldeleri, Gölbaşı OSB ile 12 köyün içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak projenin inşaat yapım ihalesinin 23 Ocak'ta yapılacağının müjdesini aldık. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.." ifadesini kullandı.
Belediye Meclis Salonunda düzenlenen toplantıya ilçe ve belde belediye başkanları ile köy muhtarları katıldı.

İskender Yıldırım, Erkenek, Besni, Güncel

Kaynak: AA

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