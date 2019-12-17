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Erkenek suyu ihalesi yapılıyor

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, birçok yerleşim yerinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını giderecek olan Erkenek Suyu ihalesinin yapılacağını açıkladı.

17.12.2019 08:51 | Son Güncelleme: 17.12.2019 08:56Erkenek suyu ihalesi yapılıyor
AK Parti Ahmet Aydın, birçok yerleşim yerinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını giderecek olan Suyu ihalesinin yapılacağını açıkladı.

Milletvekili Ahmet Aydın, Besni ve Gölbaşı ilçeleri, Harmanlı, Balkar, Suvarlı ve Belören beldeleri, Gölbaşı OSB ve 12 köyün içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak projenin inşaat yapım ihalesinin 23 Ocak'ta yapılacağını kaydetti.

Aydın, Erkenek kaynağı ile 130 kilometreden yıllık 16 milyon metreküp olarak karşılanacağını ifade etti. - ADIYAMAN

Milletvekili, Ahmet Aydın, Adıyaman, Erkenek, Güncel

Kaynak: İHA

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