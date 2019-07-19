Haberler» 3. Sayfa» Haber

Erleri yemin töreninde aileleri yalnız bırakmadı

Bursa'da kısa dönem vatani görevini yapan erler yemin etti.

19.07.2019 17:41 Erleri yemin töreninde aileleri yalnız bırakmadı
Bursa'da kısa dönem vatani görevini yapan erler yemin etti. Kısa dönem erleri yemin merasiminde aileleri yalnız bırakmadı. Törene İl Jandarma Komutanı Hakan Saraç da katıldı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde vatani görevini yapan kısa dönem erler için yemin töreni düzenlendi. Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kışlası Şehit Uzman Çavuş Ümit İnan Spor Salonu'nda yapılan yemin merasimine erlerin aileleri de katıldı. Törene katılan İl Jandarma Komutanı Hakan Saraç da erlerin aileleri ile bir araya geldi. - BURSA
Kaynak: İHA
Hakan Saraç, Jandarma, Bursa, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
19:22   Şehit Ünal memleketine uğurlandı
19:14   Erzincan'da 20'si çocuk toplam 45 kişi yedikleri yemekten zehirlendi
19:13   Çankırı'da sahte para operasyonu: 3 gözaltı
19:05   Para nakil aracı kamyon ile çarpıştı: 3 yaralı
19:05   Nizip'te orman yangını
19:03   Samsun'a şehit ateşi düştü
18:45   Tırda sıkışan yaralı, 3 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı