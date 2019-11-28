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Erling Haaland durdurulamıyor

RB Salzburg'un, Genk deplasmanında 4-1 kazandığı maçta ağları havalandıran 19 yaşındaki Erling Haaland, gruptaki 5.maçta da gol atma başarısı gösterip adını tarihe yazdırdı.

28.11.2019 13:01 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:11

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, RB dün akşam Belçika temsilcisi 'e konuk oldu. RB Salzburg maçtan 4-1'lik galibiyetle ayrılırken, maçta perdeyi kapatan gol 19 yaşındaki genç yıldız Erling Haaland'tan geldi. Haaland attığı bu golle, Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 8'e çıkardı ve gol krallığı yarışında 10 gollü Robert Lewandowski'nin ardından 2.sıraya yerleşti.

ADINI TARİHE YAZDIRDI

RB Salzburg'un 19 yaşındaki genç yıldızı attığı bu golle, grup aşamasında oynanan 5 maçta da ağları havalandırma başarısı göstermiş oldu. Grup aşamasında ilk 5 maçta da gol atmayı başaran en genç oyuncu unvanını eline alan Norveçli genç, adını Şampiyonlar Ligi tarihine yazdırmış oldu.

GOL MAKİNASI

Şampiyonlar Ligi'nde 8. golüne ulaşan Haaland, Avusturya liginde de 15 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. Genç yıldızın ayrıca Avusturya Kupası'nda da 4 golü bulunuyor.

Erling Haaland durdurulamıyor

Salzburg, Genk, Spor


HABER YORUMLARI (3)
DODO:Ama bu Alexander Sorloth un yedeği olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Biraz elinizdekinin kıymetini bilin, norveç bile farkında siz hala uyuyun.
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EKŞİ ELMA:Tam Liverpool a yakışan santrafor
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