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Erling Haaland 4 maçta 7 gol atıp Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Salzburg forması giyen 19 yaşındaki golcü oyuncu Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde Napoli'ye attığı golle 4 maçta 7 gole ulaşan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

06.11.2019 10:06 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:34

Şampiyonlar Ligi'nde Erling Haaland fırtınası esmeye devam ediyor. İlk 3 maçta attığı 6 golle Devler Ligi'ne damga vuran genç golcü Napoli'yi de boş geçmedi. E Grubu maçında Napoli ile 1-1 berabere kalan Salzburg'ta takımının tek golünü kaydeden Halaand, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 4. maçında 7. golünü attı.

Opta verilerine göre bu rakama 4 maçta ulaşan ilk futbolcu olan Norveçli genç yıldız böylelikle tarihe geçmiş oldu.

Piyasa değeri 12 milyon euro olan 19 yaşındaki golcü bu sezon Salzburg formasıyla çıktığı 16 resmi maçta 22 gol atıp 6 asist yaptı.

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Erling Haaland 4 maçta 7 gol atıp Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Salzburg, Napoli, Spor


YORUMLAR (2)
ARITMETIK SAZAN:Herif, bildigin gol canavari!! Mükemmel
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HAKAN:Geçen sene Galatasaray ın radarına girmişti, keşke alsaydık. . . . En az 100 milyon euro şimdi. . .
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