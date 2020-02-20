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Erling Haaland'ın Galatasaray'ın kapısından döndüğü ortaya çıktı

BeIN Sports yorumcusu Raşit Altun, Borussia Dortmund formasıyla fırtına gibi esen Norveçli golcü Erling Haaland'ın Galatasaray'ın kapısından döndüğünü açıkladı.

20.02.2020 11:02 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:21

Harika çocuk Erling Haaland, Borussia Dortmund formasıyla gösterdiği performansla adından söz ettirirken 'ın, son olarak PSG ağlarına 2 gol bırakan Norveçli golcüyü elinden kaçırdığı ortaya çıktı. BeIN Sports yorumcusu Raşit Altun, "Türk sporseverler için Haaland'ın özel tarafı, Molde'deyken Galatasaray'ın istemesi. 3 milyon euroyu 3 taksitte vermek istemesi ve kulübün kabul etmemesi. Ayrıca Galatasaray'a yıllar önce 2 milyon dolara bir oyuncu teklif ediliyor, Arjantin 2. Ligi'nde oynarken. Galatasaray istemiyor, sonra Palermo alıyor. O oyuncu da Dybala" ifadelerini kullandı.

29 MAÇTA 39 GOLÜ BULUNUYOR

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı 7 maçta 10 gol atmayı başaran 19 yaşındaki Norveçli golcünün, toplamda ise bu sezon 29 maçta 39 golü bulunuyor. Dybala ise bu sezon 31 maçta forma giyerken 12 gol, 11 asistlik performans sergiledi.

Erling Haaland kimdir? Erling Haaland kaç yaşında? Erling Haaland performansı ve kariyeri!Erling Haaland kimdir? Erling Haaland kaç yaşında? Erling Haaland performansı ve kariyeri!

Erling Haaland'ın Galatasaray'ın kapısından döndüğü ortaya çıktı

Borussia Dortmund, Raşit Altun, Galatasaray, Spor


HABER YORUMLARI (9)
ADINIZI YAZIN:he babam he hahahahahahaha
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MERT ÖREN:Sakat Falcao daha cazip geliyor. Tek olay bu değilki Lines Bir sezon oynatılmadı. Babel bir sezon Emre Mor ile forvette oynatıldı. Belhanda ve Nzonzi gönderilmeliydi. Belhanda aynen devam ediyor.
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KIRŞEHİR LEEEE RACO:pişman olacak bi şey yok, cim bom a gelse diğer yıldızlar gibi sönerdi, parlamazdı. . . fatih onu da çürütürdü. . .
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HİÇ:gs ye her yıl bin tane oyuncu teklif edilr. boş muhabbet bu
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CAHİL:bolu değil bor
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CİM BOM BOM:GECTI BOLUNUN PAZARI , SÜR KENDINI NIGDE YE CIM BOM BOM . DAHA KIMLERI KACIRDIN SEN :-)
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TDK:Bolunun değil Bor''un
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CAKA:bor, un pazarı olacak aga
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VATANDAŞ:CİMBOMA BIRAK HALANDI MESSİ NEYMAR RONALDO GELSE İŞ YAPMAZ BIRAKIN BU İŞLERİ . HALAND CİMBOMA GELSE FUTBOL HAYATI BİTERDİ. NETT.
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