Erling Haaland'ın Galatasaray'ın kapısından döndüğü ortaya çıktı

Harika çocuk Erling Haaland, Borussia Dortmund formasıyla gösterdiği performansla adından söz ettirirken Galatasaray 'ın, son olarak PSG ağlarına 2 gol bırakan Norveçli golcüyü elinden kaçırdığı ortaya çıktı. BeIN Sports yorumcusu Raşit Altun, "Türk sporseverler için Haaland'ın özel tarafı, Molde'deyken Galatasaray'ın istemesi. 3 milyon euroyu 3 taksitte vermek istemesi ve kulübün kabul etmemesi. Ayrıca Galatasaray'a yıllar önce 2 milyon dolara bir oyuncu teklif ediliyor, Arjantin 2. Ligi'nde oynarken. Galatasaray istemiyor, sonra Palermo alıyor. O oyuncu da Dybala" ifadelerini kullandı.

29 MAÇTA 39 GOLÜ BULUNUYOR

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı 7 maçta 10 gol atmayı başaran 19 yaşındaki Norveçli golcünün, toplamda ise bu sezon 29 maçta 39 golü bulunuyor. Dybala ise bu sezon 31 maçta forma giyerken 12 gol, 11 asistlik performans sergiledi.