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Erling Haland ilk Şampiyonlar Ligi maçında hat-trick yapıp tarihe geçti

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçında Salzburg evinde Genk'i 6-2 mağlup etti. Salzburg'un 19 yaşındaki golcüsü Erling Haland çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında hat-trick yaparak

18.09.2019 10:15

Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonun ilk günü flaş bir skora ve üstün bir performansa sahne oldu. Avusturya temsilcisi Salzburg'un Genk'i sahasında 6-2 yendiği maçta 19 yaşındaki Erling Haland şov yaptı.

Haland, Genk maçında 2, 34 ve 45. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yapmayı başardı. Norveçli isim Şampiyonlar Ligi tarihinde Raul (1995'te, 18 yıl 113 gün) ve Wayne Rooney'den (2004'te, 18 yıl 340 gün) sonra turnuvada hat-trick yapan en genç üçüncü oyuncu oldu.

U20 DÜNYA KUPASI'NDA 1 MAÇTA 9 GOL ATTI

Bu yaz U20 Dünya Kupası'nda bir maçta 9 gol atmayı başaran Norveçli forvet, bu sezon Avusturya'daki 8 maçta 14 gol atma başarısı gösterdi.

Salzburg, Erling Haland'ı 1 Ocak 2019 tarihinde Molde'den 5 milyon euro bedelle kadrosuna kattı. Norveç'in Bryne kulübünü alt yapısından yetişen genç golcü, ülkesinin gelecek vaadeden futbolcuları arasında gösteriliyor.

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Erling Haland ilk Şampiyonlar Ligi maçında hat-trick yapıp tarihe geçti

Salzburg, Genk, Spor

YORUMLAR(8)
METİN:BU ÜLKEDE DAHA KALİTELİLERİ ÇIKAR AMA TORPİLİ OLMAYANI OYNATMIYORLAR
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METİN:ÜKÜZ SANA DİYORUM ALTYAPILARDAN SÜZ EDİYORUM GİT BÜYÜK TAKIMLARIN ALT YAPISINA BAK TORPİLİ OLMAYANI ALMIYORLAR
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1 0
ÖKÜZLÜK DOĞUŞTAN:Aynen. Adem BÜYÜK yıllardır alt liglerde süründü. Oysa sürekli gol atıyordu.
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DURAN TEKERLEK:birisi muriq mi dedi. fiyat öyle değil böyle yükselir.
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DURAN TEKERLEK:kaparlar
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GSLİ:fatih hoca yunusu yada bir başka gençi yetiştir selçukla olmuyor hoca
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ERGÜN K.:TEBRİKLER
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GALİP GALİBANOĞLU:aslan kayıncom benim
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