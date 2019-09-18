Erling Haland ilk Şampiyonlar Ligi maçında hat-trick yapıp tarihe geçti

Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonun ilk günü flaş bir skora ve üstün bir performansa sahne oldu. Avusturya temsilcisi Salzburg'un Genk'i sahasında 6-2 yendiği maçta 19 yaşındaki Erling Haland şov yaptı.

Haland, Genk maçında 2, 34 ve 45. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yapmayı başardı. Norveçli isim Şampiyonlar Ligi tarihinde Raul (1995'te, 18 yıl 113 gün) ve Wayne Rooney'den (2004'te, 18 yıl 340 gün) sonra turnuvada hat-trick yapan en genç üçüncü oyuncu oldu.

U20 DÜNYA KUPASI'NDA 1 MAÇTA 9 GOL ATTI

Bu yaz U20 Dünya Kupası'nda bir maçta 9 gol atmayı başaran Norveçli forvet, bu sezon Avusturya'daki 8 maçta 14 gol atma başarısı gösterdi.

Salzburg, Erling Haland'ı 1 Ocak 2019 tarihinde Molde'den 5 milyon euro bedelle kadrosuna kattı. Norveç'in Bryne kulübünü alt yapısından yetişen genç golcü, ülkesinin gelecek vaadeden futbolcuları arasında gösteriliyor.