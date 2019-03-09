ERM Yerli Malı, Türkiye'nin Malı

ERM Hasat Makinesi AR-GE Müdürü Serdar Ensağ, "Zeytin hasat makinaları üretiyoruz. 2 tip makina üretimimiz var. Taraklı ve silkeleme usulü çalışıyor. Bu ürünlerle kendi sektörümüze hakim olmaya çalışıyoruz. Geri dönüşler bizim için çok önemli. Müşterilerden gelen her fikir ile kendimizi daha çok yenilemeye adapte ediyoruz." dedi.

"HEM GÜÇ HEM ZAMAN TASARRUFU SAĞLIYOR"

AR-GE Müdürü Serdar Ensağ, "Taraklı tip dediğimiz makina aküden aldığı enerjiyle yukarıdan aşağı indirerek hasadı yapabiliyor. Bu makina da eskiden kullanılan tarakların gelişmiş ve elektronik hali olan sistem takılı ve kullanımı kolay. İnsan gücünü en aza indirgiyor ve daha az yoruyor bunun yanında hasat zamanını azaltıyor. Diğer silkme makinamız da benzinli motordan aldığı güçle hasat işlemini yapıyor. Ürünün olduğu dalın ucuna takılarak 5 saniye içerisinde işlem yapılıyor. Hem güç hem zaman tasarrufu yapabiliyoruz." şeklinde konuştu.

"HEDEFİMİZİ ÜLKEMİZİ LİDER YAPMAK"

Serdar Ensağ, "ERM Hasat Makinası olarak 3 yıldır sektörde bulunuyoruz. Sektördeki tecrübemiz bundan çok daha fazla. Şimdi kendi markamızla sektörün önemli kuruluşlarından olmak için mücadele ediyoruz. Yurt için ve yurt dışı satışlarımız mevcut. Müşterilerimiz bize kolaylıkla ulaşabilirler. Bizim sektörümüzde İtalya ve Yunanistan önceliği çekiyor. Bunun önüne geçmeyi ve ülkemizi lider yapmayı istiyoruz. En kısa sürede bunu başarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.