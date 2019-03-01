Dünyanın En Zengin Türk'ü Erman Ilıcak Kimdir?

Forbes Türki·ye, en zengi·n 100 Türk'ü sıraladağı "Forbes 100" li·stesi·ni· açıkladı. Rönesans Holdi·ng Başkanı Erman Ilıcak, 100 mi·lyon dolar farkla, son beş yıldır li·steni·n zi·rvesi·nde yer alan Murat Ülker'i· geri·de bırakarak "Türki·ye'ni·n en zengi·ni·" oldu. İşte, 2019 Türkiye'nin en zengin adamı Erman Ilıcak'ın hayatı...

ERMAN ILICAK KİMDİR?

Erman Ilıcak, 3 Ekim 1967 tarihinde Malatya'nın Darende ilçesinde doğdu. Erman Ilıcak, Türk iş adamı, yatırımcı ve Rönesans Holding Başkanıdır. TED Ankara Koleji'nde orta ve lise öğrenimini 1985 yılında tamamladı. 1990 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümün'den mezun oldu. Viyana Ekonomi Üniversitesi ve Minnesota Üniversitesi'nin düzenlediği MBA programından 2002 yılında diploma aldı. Paris'te bulunan International School of Management'ın düzenlediği işletme doktorası programından 2011 yılında mezun oldu. Evli ve 3 çocuk sahibidir.

"YILIN İŞ ADAMI SEÇİLDİ"

Çalışma hayatına öğrencilik yıllarında başlayan Erman Ilıcak, 1993 yılında San-Peterburg'da Rönesans Holding'i kurdu. Halen Rönesans Holding'in Başkanlığı görevini yürütmektedir. Rönesans Holding; Rusya, Türkiye, Erman Ilıcak, 2015 yılında Europalia Uluslararası Sanat Festivali'ne konuk ülke olarak katılacak Türkiye'nin Genel Komiseri seçilmiştir. Ekovitrin tarafından 2014 yılında "Yılın İş Adamı" seçildi. TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü'nün Başkanıdır.

EN ZENGİN TÜRK OLDU

Erman Ilıcak, Forbes Türkiye'nin 2019'de hazırladığı "En Zengin 100 Türk" listesinde 3.8 milyar dolarlık servetiyle 1. sırada yer almaktadır.İsveç, İsviçre, Finlandiya, Almanya, Hollanda, Belarus, Kazakistan, Türkmenistan, Avusturya, Azerbaycan, Irak, Libya, Gabon, Nijerya, Suudi Arabistan ve Katar'da işler yapmaktadır.