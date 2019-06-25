25.06.2019 20:33
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Erman Toroğlu, Ahmet Hakan'a verdi veriştirdi: Ne durumlara düştüğünü alem biliyor

Erman Toroğlu, Şenol Güneş için "Şenol" ifadesini kullandığından dolayı kendisini eleştiren Ahmet Hakan'a ''Bak Ahmet Hakan, bilmediğin işlere ve toplara girersen diz bağlarından sakatlanırsın. Bana hiç bulaşma yoluna git Ahmet! Ne durumlara düştüğünü alem biliyor.'' şeklinde yanıt verdi.

Erman Toroğlu , A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş için her defasında 'Şenol' diye hitap edince Ahmet Hakan da Fransa zaferinin ardından köşesine bu konuyu taşımış, eski hakem ve futbol yorumcusunu ''Şenol demeyeceksin. Şenol Güneş demeyeceksin. Şenol Güneş Hoca demeyeceksin. " Fransa 'yı deviren Şenol Güneş Hocamız" diyeceksin.'' sözleriyle eleştirmişti.

"NE DURUMLARA DÜŞTÜĞÜNÜ ALEM BİLİYOR"

Erman Toroğlu da, bugünkü yazısında Ahmet Hakan'a cevap verdi. Toroğlu, yazısında şu ifadeleri kullandı; ''Bu satırları yazan zat Ahmet Hakan... Hazret bana emir kipiyle hitap edip, nasıl cümle kurmam gerektiğini söylüyor. Bak Ahmet Hakan, bilmediğin işlere ve toplara girersen diz bağlarından sakatlanırsın. Bilmediğin işlerde ahkâm kesmeye kalkma. 'Bildiğim' dediğin işlerde de ne kadar ahkâm kestiğini, sonra ne durumlara düştüğünü milleti alem biliyor.''

Erman Toroğlu, Ahmet Hakan'a verdi veriştirdi: Ne durumlara düştüğünü alem biliyor
Fransa , Şenol Güneş , Erman Toroğlu , Ahmet Hakan Coşkun , Magazin , Spor

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
YORUMLAR(4)
MIRMIR:Erman sen de en kısa zamanda geberirsin inşallah
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GÜL:Batmanın daha çok tıp fakültesine ihtiyacı var Hastalar Diyarbakıra gitmke zorunda kalıyor ve çoğu yolda malesef rahmet ediyor
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ALİ AGA:Doğru demiş Ahmet Hakan ilk defa. Herkes haddini bilecek sen kim Şenol Hoca kim kabzımal
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MİTOLOJİ:Bunun ağzının payını En Güzel Aziz Yıldırım veriyordu
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