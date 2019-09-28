Erman Toroğlu: Alanyaspor-Fenerbahçe maçı kararını derbiden sonra açıklayacaklar

Erman Toroğlu, A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Çok net bir tezgah var. Büyük resmi görüyor gibiyim de tam görmeden bir şey diyemem. Ama tezgah var. Fatih Terim bir konuşma yapıyor, 4 maç veriyorsun, 3'e indiriyorsun. Sonra Ali Koç konuşuyor. Ali Koç'un konuştuğu cümleler için de benim takıldığım 2 cümle var. 'Fatih'in sicili bozuk' diyor. Tamam da, Ali Koç geçmişte 2 yıl ceza aldı, 1'e indi. Fatih Terim'in 1 yıllık cezası var mıdır acaba, toplam? O ceza duruyor, o zaman onun da sicili bozuk.

"MAÇLAR SAHADA KAZANILSIN"

Bu yıl Türkiye'de futbol masaya taşınmaya başladı, bu çok tehlikelidir. Sahadan alındı, masaya taşınıyor. Çok net taşınıyor, ben bunu görüyorum. Grup, ekip halinde bir tuhaflık var. Maçlar sahada oynansın sahada kazanılsın. Fenerbahçe'nin Alanya maçına itirazı niye açıklanmadı? Çünkü derbinin sonucuna göre açıklayacaklar, masaya taşınacak."