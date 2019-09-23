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Erman Toroğlu, Alanyaspor-Fenerbahçe maçı için MHK'nın kararını açıkladı

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin kural hatası olduğu ve tekrar edilmesi için TFF'ye başvurduğu Alanyaspor maçı için konuştu. Toroğlu, MHK Başkanı Zekeriya Alp ile konuştuğunu ve maçta kural hatası olmadığını söylediğini açıkladı.

23.09.2019 15:00Erman Toroğlu, Alanyaspor-Fenerbahçe maçı için MHK'nın kararını açıkladı

MHK Başkanı Zekeriya Alp ile konuştuğunu belirten Toroğlu, "Senin için tenkitler var dedim. Maçın ertesi günü pozisyonları aldım, Oğuz Sarvan ve Ünsal Çimen ile oynattık ve net olarak kararımızı verdik. Oyun kuralı ihlali yok dedik ve bunu açıkladık zaten dedi" sözlerini kullandı ve MHK'nın kesin kararı verdiğini belirtti.

"GÖREVİ BIRAKIRIM DEMEDİM"

Zekeriya Alp'ın basında söylediği iddia edilen "Alanyaspor- Fenerbahçe maçı tekrar edilirse iptal ederim" sözlerini de Alp'e sorduğunu belirten Toroğlu, "Alanyaspor-Fenerbahçe maçı tekrar oynatılırsa görevi bırakırım diye bir şey söyleyip söylemediğini sordum. O da bana böyle bir şey söylemedim, böyle bir haber nerede çıktı görmedim ama böyle haberler varsa asılsızdır dedi" şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE TFF'YE BAŞVURUSUNU YAPTI

Fenerbahçe Kulübü, Aytemiz Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle maçın 45+2. dakikadan itibaren yeniden oynanması gerektiğini belirterek TFF'ye başvuruda bulunmuştu.

İşte kulüpten yapılan resmi açıklama;

"Kulübümüz, bugün, futbol takımımızın 16 Eylül 2019 tarihinde Aytemiz Alanyaspor ile oynadığımız maçın, ilk yarısının sonunda ve ikinci yarısının başında müsabaka sonucuna etki eden kural hataları yapıldığı tespiti ile Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştur.

Kulübümüz, ilgili başvuruda müsabakanın 45+2. dakikadan itibaren yeniden oynatılmasını talep etmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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Merkez Hakem Kurulu, Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR(2)
İLHAN:Toroğlu sen hangi sıfatla hangi vazifeyle mhk başkanıyla görüşüyorsun
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FENERBAHÇELİ:hepiniz fenerbahçe düşmanısınız. . .
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