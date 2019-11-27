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Erman Toroğlu, Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu!

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali koç hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

27.11.2019 22:11 | Son Güncelleme: 27.11.2019 22:18

Fenerbahçe Kulübü geçtiğimiz haftalarda, A yorumcuları Erman Toroğlu ve Zeki Uzundurukan hakkında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı.

ATİLLA TÜRKER AÇIKLADI

Toroğlu da bu gelişme üzerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu. Ajansspor yazarı Atilla Türker, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Erman Toroğlu ile konuştum. Bugün Ali Koç hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu söyledi." dedi.

Erman Toroğlu, Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu!

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