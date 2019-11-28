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Erman Toroğlu, Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu.

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe başkanı Ali Koç hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

28.11.2019 10:00 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:15

Fenerbahçe kulübü geçtiğimiz haftalarda, A yorumcuları Erman Toroğlu ve Zeki Uzundurukan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu açıklamıştı.

Fenerbahçe resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında, Zeki Uzundurukan ve Erman Toroğlu isimli spor yorumcuları hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştur" ifadelerine yer verilmişti.

ERMAN TOROĞLU'NDAN CEVAP

Bu gelişmeler üzerine Erman Toroğlu da Fenerbahçe başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu. Ajansspor yazarı Atilla Türker, sosyal medya üzerinden, "Erman Toroğlu ile konuştum. Bugün Ali Koç hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu söyledi" şeklinde bir gönderi paylaştı.

Erman Toroğlu, Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Erman Toroğlu, Ali Koç, Spor


HABER YORUMLARI (2)
MAHO:Erman Hoca adamın dibidir
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ERMANCIK:erman mı :))))
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