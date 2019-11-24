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Erman Toroğlu'dan flaş iddia: Sezon sonunda Beşiktaş'ta seçim olabilir

Beşiktaş'ın Konyaspor'u 1-0 mağlup ettiği mücadele sonrası konuşan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Sportif başarı gelse bile Beşiktaş'ta sezon sonu seçim olabilir." ifadelerini kullandı.

24.11.2019 13:46 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:58

Süper Lig'in 12. haftasında Konya deplasmanına giden , Burak Yılmaz'ın attığı golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılırken üst üste 4. galibiyetini aldı ve zirve yolunda kayıp yaşamadı. A yorumcusu Erman Toroğlu, maç sonrası olay bir değerlendirmede bulundu.

"BEŞİKTAŞ'TA GÖRÜNTÜ İYİ DEĞİL"

Toroğlu, "Beşiktaş yönetimi seçime gider mi, gitmez mi? Bu takıma bağlı ama başka şeylere de bağlı. Şu görüntü biraz iyi değil içerideki görüntü bunu gösteriyor. Şuan görüntü iyi değil. Sportif başarı gelse bile Beşiktaş'ta sezon sonu seçim olabilir." dedi.

Erman Toroğlu'dan flaş iddia: Sezon sonunda Beşiktaş'ta seçim olabilir

Erman Toroğlu, Burak Yılmaz, Beşiktaş, Spor


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