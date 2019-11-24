Erman Toroğlu'dan flaş iddia: Sezon sonunda Beşiktaş'ta seçim olabilir

Süper Lig'in 12. haftasında Konya deplasmanına giden Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın attığı golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılırken üst üste 4. galibiyetini aldı ve zirve yolunda kayıp yaşamadı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, maç sonrası olay bir değerlendirmede bulundu.

"BEŞİKTAŞ'TA GÖRÜNTÜ İYİ DEĞİL"

Toroğlu, "Beşiktaş yönetimi seçime gider mi, gitmez mi? Bu takıma bağlı ama başka şeylere de bağlı. Şu görüntü biraz iyi değil içerideki görüntü bunu gösteriyor. Şuan görüntü iyi değil. Sportif başarı gelse bile Beşiktaş'ta sezon sonu seçim olabilir." dedi.