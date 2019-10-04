Erman Toroğlu: Fenerbahçe'nin pozisyonu net penaltı!

Karşılaşmanın ilk yarısında Tolga'nın pasıyla ceza sahasına giren Isla, topu içeriye çevirmek istedi. Top Diego'dan dönerken, sarı-lacivertli futbolcular topun Diego'nun eline çarptığını iddia ederek penaltı bekledi.Pozisyon VAR'da incelendi ve "devam" kararı verildi. Bu karar sonrası sarı-lacivertli taraftarlar hakeme büyük tepki gösterdi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu da pozisyonun penaltı olduğunu iddia etti.

"ELLER AÇIK DURAMAZSIN"

Toroğlu, "Hakem kötü. Vedat Muriqi kesin atılır. Ya 2 sarıdan atılır, ya direkt kırmızıdan atılır. Birinde adamın ayağına bastı. Emre'ye yapılan iki faul var, ikisi de sarı. Fenerbahçe'nin penaltı pozisyonu, net penaltı. Fenerbahçe'nin penaltı pozisyonunda oyuncu topa vurduktan sonra elini kapatıyor, önce eli açık. Eller açık duramazsın. Çok net penaltı." dedi.