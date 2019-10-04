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Erman Toroğlu: Fenerbahçe'nin pozisyonu net penaltı!

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe-Antalyaspor maçında yaşanan penaltı pozisyonunu değerlendirdi. Toroğlu, "Fenerbahçe'nin penaltı pozisyonunda oyuncu topa vurduktan sonra elini kapatıyor. Çok net penaltı." dedi.

04.10.2019 21:40

Karşılaşmanın ilk yarısında Tolga'nın pasıyla ceza sahasına giren Isla, topu içeriye çevirmek istedi. Top Diego'dan dönerken, sarı-lacivertli futbolcular topun Diego'nun eline çarptığını iddia ederek penaltı bekledi.Pozisyon VAR'da incelendi ve "devam" kararı verildi. Bu karar sonrası sarı-lacivertli taraftarlar hakeme büyük tepki gösterdi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu da pozisyonun penaltı olduğunu iddia etti.

"ELLER AÇIK DURAMAZSIN"

Toroğlu, "Hakem kötü. Vedat Muriqi kesin atılır. Ya 2 sarıdan atılır, ya direkt kırmızıdan atılır. Birinde adamın ayağına bastı. Emre'ye yapılan iki faul var, ikisi de sarı. Fenerbahçe'nin penaltı pozisyonu, net penaltı. Fenerbahçe'nin penaltı pozisyonunda oyuncu topa vurduktan sonra elini kapatıyor, önce eli açık. Eller açık duramazsın. Çok net penaltı." dedi.

Erman Toroğlu: Fenerbahçe'nin pozisyonu net penaltı!

Erman Toroğlu, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR(20)
UĞURLU İLE ARSLANBOĞANIN HATALARI AYNI..:SUAT ARSLANBOĞA NIN HAKEMLİKTEN MEN EDİLMESİ ÇOK DOĞRU, SIRA BENCE ADİL OLMAK ADINA YAŞAR KEMAL UĞURLUNUN MEN EDİLMESİNDE ADAMIN FUTBOL HAKİMİYETİ VE FUTBOL BİLGİSİ SIFIR. EMRE BELÖZOĞLU 4. HAKEME KÜFREDİYOR , SARI VERİYOR BİLEREK AYNI ZAMANDA KÖTÜ NİYETLİ SÖZDE HAKEM YAŞAR KEMAL UĞURLU HAKEMLİKTEN MEN EDİLMESİ İÇİN FUTBOL BİLGİSİ ZAYIFLIĞI YANİ HANGİ HAREKETE HANGİ KART VERİLİR BİLMEMESİ YETERLİ NEDENDİR
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UGUR:BU HAKEM FENER İ HİÇ SEVMEZ NORMALDİR. ARTİST ADAYI ZATEN
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MERT:MURİÇ RAKİBİN AYAĞINA KAÇ KEZ DALDIĞINI VE BASTIĞINI KONUŞMAZLAR. . AMA SERİ''NİN BASTIĞI HAFTALARCA KONUŞULUR. . . LAN HEPİNİZ EYYAMCI OLMUŞSUNUZ. . BU MEMLEKETTTE BİR TANE DÜRÜST ADAM KALMAMMIŞ
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2 1
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KRAL ALİ:erman torogluda bu futboldan anlamiyor nasil yapmis buca sene hakemlik, o posüsyonu 100 defa izle anlarsin belki penalti olmadigini.
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EFEDAYI:Fenerbahçe kadar balık hafızalı takım yoktur . Bu Ersun''un Trabzon''da takımı sahada bırakıp kaçış resmini bir de yattaki resimlerini hatırlayın . Kendi düşen ağlamaz ; böyle saça böyle saç fırçası. . .
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..............:FB yenilirse, kural hatası var diye itiraz eder.
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CANMEN:BEN FENERLIYIM VE SIZIN KADAR FENERI AGZIMA ALMIYORUM. . . . YAT KALK FENER. . . . HER SEYDE BI FESATLIK YARATMAK. . . HASTALIK OLMUS. . .
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EKREM:BU ERMANIN HER TAKIMA KARŞI POZÜSYON YORUMLARI FARKLI HER SENE Bİ TAKIMA TAKIYO Bİ TAKIMI KOLLUYO YORUMLARIYLA GEÇMİŞE BAKARSINIZ ANLARSINIZ 2 SENEDİR FENERBAHÇE YORUMLARI HEP TARAFLI DAHA ÖNCE GS DAHA ÖNCE BJK
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VATANDAŞ:bir kerede hak verin gerceğe beeee. işiniz gücünüz fener düşmanlığı
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SOKAKTAKİ FB Lİ:FENERASYON, bu kelime bu sene sezon başlamadan GS taraftarı ve medyası sürekli gündemde tuttu, daha maç öncesinde bilmem kim hakemin sözleşmesi FB yüzünden fesih edildiği algısıyla haber yapıldıiyani kısa ve öz GS lobisi işi sezon başından sıkı tutuyor, valla helal olsun, ülkemde bir delikanlı çıkıp ne olup bittiğini anlatmayacakmı, KOÇ un nasıl başkan olduğu, Ersun un FB ye gelişi, Küme düşmemeye oynarken bile tribünlerin neden dolduğu, moderatör bulsun yayımlasın, , herkesmi bu düzenin adamı olmuş,
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