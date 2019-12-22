Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e çok konuşulacak sözler!

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın deplasmanda 2-1 kaybettiği Göztepe maçını değerlendirdi.

Erman Toroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan noktalar şöyle;

Galatasaray piknik futbolu oynuyor. Halı sahada gibi oynuyorlar. Falcao da yok ortada, ısınamadı maça. Topu almak için baskı yapman lazım, Galatasaray'da biri basıyor, biri basmıyor.

"ARDA TURAN KURTARIR"

Galatasaray'da Arda Turan gelirse farkı kapatır! Korner atar, gol atar, gider kafa atar, kapatır hocam! Galatasaray haftaya da Antalya ile oynayacak.

"BELHANDA OYUNDA YOK"

Göztepe, Galatasaray'a göre daha şekilli, belli. Younes Belhanda oyunda yoktu, Galatasaray 10 kişi oynadı. Belhanda, Galatasaray'da işini bitirmiş. Oynuyor da öylesine oynuyor. Adam, G.Saray'da oynamak istemiyor, kırılmış. Ne halt yapmış da kırılmış! Türkiye'yi beğenmiyorlar. Gidecek adam, Fatih Terim de ara gazı veriyor 'Hadi koçum' diye. Selçuk İnan'la da arası iyi.

"GALATASARAY İÇİN LİG BİTTİ"

Galatasaray için lig bitti. Bu kafayla bu iş gitmez. Anladığım kadarıyla yönetimin Fatih Terim'e gücü yetmiyor.Galatasaray takımı takım falan değil ya. Mahalle takımı gibi top oynuyorlar. Bu Galatasaray 2-1 galip olduğuna dua etmeli.

"SEN KAFADAN KAYBETMİŞSİN MAÇI"

Ömer Bayram, Galatasaray'ın futbolcusu değil. İyi bir yedek olur. İyi çocuk, efendi çocuk iyi mücadele ediyor. Galatasaray orta sahası Ömer-Selçuk, sen kafadan kaybetmişsin maçı.

"KAFASINI DEĞİŞTİRMESİ LAZIM"

Fatih Terim, bu kafayla Galatasaray'da devam ederse seneye de bir şey yapamaz. Galatasaray'ın kafasını değiştirmesi lazım. Fatih Terim'in kafasını değiştirmesi lazım. Egolarınla kavga edersen bu işi yapamazsın Fatih Terim.

"MİLLETLE DALGA MI GEÇİYORSUN"

Tarihle yaşanmaz. Sen dalga mı geçiyorsun milletle? Birkaç kişinin ayağı kırılırsa Selçuk İnan oynar. Sen bu Selçuk ile anlaşma yaptın yönetimi de zora bıraktın. Kıyakçılığın sonu ayakçılıktır.

"HERKES SENİ SEVMEYE MECBUR MU?"

Fatih Terim maçta değil ya, başka maçımı seyretti acaba. Fatih Terim hep aynı hikayeleri konuşuyor. Sen Galatasaray teknik direktörü olarak sana kim merhaba demiş bana ne. Herkes seni sevmeye mecbur mu? Uçuyorsun hocam sen.

"TERİM'İ SALLAMIYORLAR"

Galatasaraylı topçuların bir kısmı Fatih Terim'i sallamıyor. Eğer Fatih Terim, Galatasaray'ı seviyor, iyiliğini istiyorsa istifa etmesi lazım. Bu sene Fatih Terim'le gitmez. Seneye de gitmez. Ben hakemi çok beğendim, kimse ağlamasın. Fatih Terim'in şu maçta kart istemesi acizliktir.

"FATİH TERİM AĞLAMA"

Fatih Terim ağlama, sen daha çok faul yapmışsın, adamlar senin 2 katın sarı kart görmüş. Böyle yakalanırsın, ne anlatıyorsun sen ya?

"UÇAK AŞAĞI DÜŞÜYOR FARKINDA DEĞİL"

Fatih Terim uçuyorsun ama türbülansta gidiyorsun uçak gibi. Uçağın içindekiler korkulu anlar yaşıyorlar. Terim pilot, arkaya hava çok güzel diyor, çok iyi gidiyoruz, siz bakmayın sallandığımıza diyor. Uçak aşağı doğru iniyor, farkında değil.