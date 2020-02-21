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Erman Toroğlu: Nihat Özdemir, Ali Koç'un günde 4-5 kez aramasından bıktığını söyledi

Ünlü futbol yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, Kale Arkası programında Fenerbahçe'nin gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Nihat Özdemir, Ali Koç için 'Bıktım artık, bir insan günde 4-5 kere arar mı?' diyor" şeklinde konuştu.

21.02.2020 09:13 | Son Güncelleme: 21.02.2020 09:54

Ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu, A Spor'da katıldığı programda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Erman Toroğlu'nun açıklamaları şöyle;

Nihat Özdemir bir yerde, 'Kardeşim bıktım, günde 4-5 defa aranır mı? Ali Koç sürekli arıyor' diyor ve Zorlu toplantısını yapıyor. Sen diyebilirsin ama, Zekeriya Alp olmayacak orada.

"ZEKERİYA ALP DÜZGÜN ADAMDIR"

Dün Ali Koç, bugün de Galatasaray başkanı konuştu. Hakemler zeki insanlardır, vazife çıkarır diyor Ali Koç. Bu cin gibi hakemlerin başında, cin gibi bir hakem eskisi yok, eski bir futbolcu var. Bugüne kadar o cin hakemler, Türk futbolunda ne halt yedilerse, bugün bir başkan çıkaramıyorlar. Zavallı halleri var. Zekeriya Alp düzgün adamdır, hala güveniyorum.

"BU MAÇA MELER'İ VERİYORSAN, BU BİR ŞEY DEMEKTİR"

Zekeriya Alp, 'Zorlu'da olmamam gerek' dedi. Türkiye'de o kadar maç oynanıyor. Beşiktaş - Trabzon, Fenerbahçe - Beşiktaş, Beşiktaş - Trabzon... Bir tane beş yıldızlı maç var, Fenerbahçe - Galatasaray. Bu maça Halil Umut Meler'i veriyorsan, bu bir şey demektir.

"ALİ KOÇ KONUSUNDA HATA YAPMIŞIM"

Aziz Yıldırım'ın üzerine Ali Koç geldiğinde, "Helal olsun. Vizyonlu bir başkan geldi, inşallah öyle bir şey yapar ki, diğer başkanlar da onu örnek alır" dedim. Bana fazla iyi niyetlisin dediler. Geldiğimiz noktada, ne kadar büyük hata yapmışım diyorum.

"VAR'A NEDEN GİRİLMESİN"

VAR'da oturayım, yanıma 3 hakem alayım, Türkiye'deki hakem hatasını yüzde 5'lere indirmezsem, Erman Toroğlu değilim. Türkiye'de kozmik odaya girildi, oraya, buraya girildi, VAR odasına niye girilmesin? Hakemlerin ne ayrıcalığı var?

"AZİZ YILDIRIM GELSİN DİYORLAR"

Bana yolda "Hoca Fenerbahçe'nin hali ne olacak? Aziz Yıldırım gelsin" diyorlar.

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Erman Toroğlu: Nihat Özdemir, Ali Koç'un günde 4-5 kez aramasından bıktığını söyledi

Nihat Özdemir, Erman Toroğlu, Ali Koç, Futbol, Spor


HABER YORUMLARI (8)
FTH:tamda aspor vizyonuna uygun bir yorumcusun hepiniz satılıksınız başınızdaki ne derse onu yapar yalanı doğru gibi doğruyuda yalan gibi konuşup millete gaz verirsiniz bir tane mantıklı proğramınız yok artık sizi istemiyoruz ve izlemiyoruz. . .
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BADMAN:SEN BASİT BİR KABZIMALSIN ERMANCIM NE UĞRAŞIYORSUN BU İŞLERLE
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HAKAN:Sizin gibi koflasmis galatasaray taraftarindan durustluk beklenmez siz futboldan elinizi cekin yeter hakemlihin doneminde eyyamin kralini yaptin bjk maclarinda
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13 6
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EMOXXX:gfb adam haklı ali başkan bizi kepaze etti
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10 8
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GFB:emoxxx 6sli parazit yapma çekil aradan
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0 0
BJK:SENİ TANIYORUZ HOCA BU SİSTEM SENİ YERR
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COŞKUN ÇAKIROĞLU:Adam resmen nokta atışı yapmış açıklamasında hem kendinide ağır şekilde eleştirmiş helal olsun Erman hoca
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:D:kendini hoca sanan erman. sen televizyonu bir bırak. herkes rahata kavuşsun. git torun sev balık tut. bu iş sana göre değil. ya yalan söyler atıp tutarsın ya da sallarsın ya tutarsa. bu işler öyle olmuyor
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