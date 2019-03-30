Ermek Kursları Sertifika Töreni Yapıldı

Kaynak: İHA

Erzincan Belediyesi "Meslek Edindirme ve Eğitim Kursları" 2018 yılı 1 ve 2. Dönem sertifika töreni yapıldı. Programa Milletvekili Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Ömer Kayser ve çok sayıda davetli katıldı.Düzenlenen programda 425 kursiyer sertifikalarını aldılar. 2014'de Başsoy'un 24 seçim projesinden biri olan Meslek edindirme kurslarından mezun sayısı böylece 1500'ü aştı. Ev hanımlarına meslek edindirmek, istihdam oluşturmak ve ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla açılan ERMEK (Erzincan Meslek Edindirme Kursları) büyük ilgi görüyor. Şuana kadar 1500'ü aşkın mezun veren ERMEK kurslarına bir sonraki dönem için 2200 başvuru yapıldı.Bu yıl dekoratif tablo, kök boya kilim dokuma, örgü bebek, sepet örme, bakır işlemeciliği, tığ örücülüğü, keçe aksesuarları gibi yerel ve geleneksel ürünlerin imalatı konusunda yetiştirilen kursiyerlerin bir kısmı eğitimlerini tamamlamalarının ardından eğitim aldıkları iş kollarında çalışmaya başladı.Erzincan Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezinde, uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerin ardından burada üretilen ürünler gerçekleştirilen sergilerle vatandaşların beğenisine sunuluyor. ERMEK'ten sorumlu olan Başkan Danışmanı Metin Yıldırım sertifika töreninde yaptığı konuşmada; "Belediye Başkanımız Sayın Cemalettin Başsoy Beyefendinin 2014 yılında seçim vaatleri içerisinde olan 24 projesinden biride Meslek Edindirme Kurslarıydı. Hamd olsun yüzümüzün akıyla yerine getirdik bu görevi bunu taleplerden anlıyorum. Ama bunun arkasında en büyük başarı başkanımızın çünkü bize o destek verdi. Kurslarımızdan giden hiçbir evrakı geri döndürmedi, önümüzü açtı, daha fazla kurs için daha fazla kursiyer alabilmemiz içinde elinden gelen çaba ve gayreti gösterdi. Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Başkanımız daha güzel yerlerde daha güzel konumda daha güzel eğitim alanlarında kursiyerlerimizi ağırlayalım kendilerini evlerinde hissetsinler dedi ve o düşünceyle de bugün çok güzel bir tesis sahibi olduk. Başkanımıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.Daha sonra konuşan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ise konuşmalarında, "Biz bu şehre aşığız Ferhat ile Şirin gibi Aslı ile Kerem gibi biz bu şehre aşığız. Bu şehre vefa borcumuz var. Bu şehri büyütmek için bu şehri geliştirmek için gece gündüz çalışmaya ant içtik işte bunun adı aşk hikayesi. 5 yıl geride kaldı. 2 gün sonra hemşehrilerimiz bir seçim yapacaklar ve bu seçimin neticesine göre de şehrimizin belediye başkanını hep birlikte seçeceğiz. Hakkımızda hayırlısı ne ise o olsun. Kalpler Allah'ın elindedir o istediği gibi evirir çevirir. Sefer bizden, zafer Allah'tan o zaferi nasip edecek. O isterse sular büklüm büklüm bükülür. O isterse dağlar yerinden oynar, o istemezse de hiçbir şey olmaz. O isterse gün doğar o istemezse gün doğmaz. Biz buna iman etmişiz Allah'a sonsuz hamdüsenalar olsun. Bu imanla bu itikatla bu inançla da bu şehre gece gündüz hizmet etmeye ant içmişiz. Başka bir derdimiz yoktur bizim derdimiz Erzincan bizim derdimiz ülkemiz bizim derdimiz milletimiz bizim derdimiz sizlersiniz. Siz bize 17 yıldır güç verdiniz kuvvet verdiniz. Bizde sizin için gece gündüz demeden Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olarak, Binali Yıldırım'ın yol arkadaşı olarak yollara revan olduk. Biz hizmetten başka hiçbir şey anlatmıyoruz. Yatırımdan başka hiçbir şeye meyil etmiyoruz. Ne yapacağımızın kararını veriyoruz, planlıyoruz ve bu kadarlar doğrultusunda da sizlerin bize olan güvenini boşa çıkarmamak için gece gündüz demeden çalışıyoruz ve projelerimizi hayata geçiriyoruz.Erzincan'ın en önemli ihtiyaçları nedir onlarla ilgili çalışmalar yaptık ve 24 projemizin Hocabey Kızılay kentsel dönüşüm hariç hepsini yerine getirdik hayırlı uğurlu olsun ama bu yetmedi Allah'a çok şükür baktık ki arkamızda çok güçlü bir destek var. Başbakanımız var cumhurbaşkanımız var milletvekillerimiz var arkadaşlarımıza dedik ki bizim daha çok gayret edip şehrimizin noksanlarını tamamlamamız lazım. 24 projenin üzerine 53 proje daha ilave ettik şuan da şu saat itibarı ile 77 projeyi tamamladık ve sizin huzurunuza geldik. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.Daha sonra Erzincan Milletvekili Burhan Çakır konuşmalarında Başkan Başsoy'a çalışmalarından dolayı teşekkür ederek 5 yılda Erzincan'a yapılan çalışmalar projeler hakkında konuştu. - ERZİNCAN