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Ermenek Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşlara temizlik seti dağıtıyor

Karaman'ın Ermenek İlçesi Belediye Başkanı Atila Zorlu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlı olan 65 yaş üstü vatandaşlara evlerinde temizlik seti dağıttı.

31.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:49
Ermenek Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşlara temizlik seti dağıtıyor
Karaman 'ın Ermenek İlçesi Belediye Başkanı Atila Zorlu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlı olan 65 yaş üstü vatandaşlara evlerinde temizlik seti dağıttı.
Zorlu yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların koronavirüsten korunması amacıyla ilçede önlem aldıklarını söyledi.
Bu sürede bir çok kampanya başlattıklarını, vatandaşların evde kalmaları için çaba sarf ettiklerini ifade eden Zorlu, şunları kaydetti:
" 'Sağlığınız için suya sabuna dokunun, sağlıklı kalın' sloganıyla başlattığımız kampanyada belediyemiz tarafından 20 ton suyu ücretsiz sağlayacağız. Belediye olarak 65 yaş üstü ve ihtiyaçlı olup, dışarıya çıkamayan vatandaşlarımızın gıda ve eczane ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ayrıca bugün bu vatandaşlarımızın kapılarını çalarak içinde dezenfekte malzemeleri de bulunan temizlik setleri dağıttık. İhtiyaçlarını sorup, taleplerini dinledik. İhtiyacı olan vatandaşlarımız da, temizlik setlerini belediyemizden imza karşılığı temin edebilecek."
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Kaynak: AA

Etiketler: Karaman, Ermenek, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Ermenek Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşlara temizlik seti dağıtıyor - Haberler

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