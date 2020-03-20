Ermenek Belediyesi pazarcı esnafına maske ve eldiven dağıttı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde, belediye ekipleri, halk pazarı esnafına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında eldiven ve maske dağıttı.Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu, yaptığı açıklamada, belediye olarak Kovid-19'a karşı gereken önlemleri aldıklarını kaydetti.Ermenek'te yıllardır Cuma günü kurulan halk pazarında vatandaşların ve satıcıların güveni için maske ve eldiven dağıttıklarını anımsatan Zorlu, "Pazar yeri kurulmadan önce bu bölgede dezenfekte çalışması yaptık. Esnaflarımızı virüse karşı uyardık. Esnaf ve vatandaşlara eldiven ve maske dağıtarak bunları kullanmalarının önemini anlatmaya çalışıyoruz. İsteğimiz herkesin kurallara uyması. Zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmaması." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA