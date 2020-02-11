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Ermenek Belediyesinin çalışmaları

Karaman'ın Ermenek İlçesinde belediye tarafından Meydan Mahallesi'nde otobüs durağı yaptırıldı.

11.02.2020 12:58 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:16Ermenek Belediyesinin çalışmaları
'ın İlçesinde belediye tarafından Meydan Mahallesi'nde otobüs durağı yaptırıldı.
Belediye Başkanı Atila Zorlu gazetecilere yaptığı açıklamada yeni başlattıkları gezici başkanlık ofisi projesi kapsamında mahallelerde vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi.
Bu ziyaretlerde vatandaşlardan gelen istekleri önem sırasına göre yapmaya çalıştıklarını ifade eden Zorlu, şunları kaydetti:
"Meydan Mahallesinde yaptığımız toplantıda vatandaşlarımız tarafından özellikle öğrencilerimizin okul servisi beklerken yağmur ve soğuk havadan etkilenmemeleri için durak istenmişti. Gayet haklı görünen bu talebi değerlendirmeye alarak kısa sürede burada bir durak yaptırdık. Şimdi durağımız hizmette. Gelen istekleri imkanlarımız doğrultusunda değerlendireceğiz."

Meydan Mahallesi, Karaman, Ermenek, Güncel

Kaynak: AA

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