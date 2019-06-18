18.06.2019 10:55
Haberler»Spor » Haber

Ermenek'te 'Eğlenceli Çocuk Atletizmi' heyecanı

Ermenek

Karaman'ın Ermenek ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde 'Eğlenceli Çocuk Atletizmi' eğitimleri yoğun ilgi görüyor.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde 'Eğlenceli Çocuk Atletizmi' eğitimleri yoğun ilgi görüyor.
Ermenek Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen '2'nci Eğlenceli Çocuk Atletizmi' projesinin ilk durağı Ermenek'e bağlı Katranlı köyü oldu. Köy okulunda gerçekleştirilen etkinlikte, 3-12 yaş grubundaki yaklaşık 62 öğrenci, antrenör Melihşah Katman eşliğinde atletizme ilk adımı attı. Dolu dolu geçen etkinlikte öğrenciler sürat koşusu, engelli bayrak yarışı, durarak uzun atlama yarışı ve bariyer üzerinden hedefe roket atma gibi yarış ve oyunlarda tüm hünerlerini sergiledi. Öğretmenlerin de katıldığı etkinlikte, öğrenciler ile öğretmenlerin kıyasıya rekabeti ise renkli görüntülere sahne oldu.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, Ermenek'te atletizm branşında güzel bir potansiyel yakaladıklarını belirterek, şunları söyledi:
"İl ve ilçelerimizde sporu tabana yaymak ve geleceğin şampiyon sporcularını yetişmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Ermenek ilçemizde de 'Eğlenceli Çocuk Atletizmi' projesi kapsamında, ilçe ve köylerimizde yüzlerce çocuğumuza ulaştık ve ulaşmaya da devam ediyoruz. Yapılan sportif etkinliklerle ayrıca çocuklarımızı teknoloji bağımlılığından da uzak tutarak daha sosyal ve iletişimi güçlü bireyler olarak geleceklerine yöne vermelerini istiyoruz. 196 ülkede uygulanmakta olan 'IAAF Çocuk Atletizmi' eğitimlerimiz tüm heyecanı ile il ve ilçelerimizde uygulanmaya devam edecek."


- Ankara
Kaynak: DHA
Karaman, Ermenek, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
11:44 Denizlispor'da Lopes bereketi
11:42 Göztepe'de Caner tamam, Emrah yolda
11:41 Manisa BŞB'de Tayyib Kanarya yolcu
11:40 FLAŞ
11:38 Arkasspor'da Taht gitti
11:36 (Özel) Türkiye Cimnastik Federasyonu Çelen: Hedefimiz 2 kotanın üzerine çıkmak
11:33 MKE Ankaragücü'nde transfer yasağı sorunu