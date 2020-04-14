Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ermenek'te testi pozitif çıkan hasta tedaviye, ailesi karantinaya alındı

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, koronavrüs testi pozitif çıkan R.K. (54) adlı erkek hasta, hastanede tedaviye, ailesi de evde karantinaya alındı.

14.04.2020 11:17 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:18
Ermenek'te testi pozitif çıkan hasta tedaviye, ailesi karantinaya alındı

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, koronavrüs testi pozitif çıkan R.K. (54) adlı erkek hasta, hastanede tedaviye, ailesi de evde karantinaya alındı.

Yaklaşık 11 bin nüfuslu Ermenek ilçesinde yüksek ateş şikayeti ile hastaneye giden R.K.'nin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. R.K. hastanede tedaviye alınırken, eşi ve 2 çocuğu evlerinde 14 gün karantina altında tutulacak. İlçede ilk koronavirüs vakası olduğu belirtildi.

?


Kaynak: DHA

Etiketler: Ermenek, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Salgın devam ederken Ramazan’da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı Haberler
Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, personel odalarına koyuldu Haberler
Morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, personel odalarına koyuldu
İmamoğlu’ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum Haberler
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
’Maaşın var, bakacaksın’ yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin Haberler
"Maaşın var, bakacaksın" yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin
Çinli uzman, kış aylarını işaret ederek ikinci korona salgını uyarısı yaptı Haberler
Çinli uzman, kış aylarını işaret ederek ikinci korona salgını uyarısı yaptı
Haberler ›› Güncel ››Ermenek'te testi pozitif çıkan hasta tedaviye, ailesi karantinaya alındı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:25: ABD'de korona virüse karşı klinik deneyleri yürüten Türk doktor İHA'ya konuştu - Haber 12:25: Evinden çıkamayan 65 yaşındaki Fatma teyzeye muhabbet kuşu sürprizi - Haber 12:24: Gazze'de Kovid-19 nedeniyle evde kalan çocuklara kitap ulaştırılıyor - DEYR - Haber 12:23: Hadımköy'deki pandemi hastanesi çalışmaları havadan görüntülendi - Haber 12:22: Bayramiç'te ücretsiz maske dağıtımı - Haber 11:23: Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamadan önce Fahrettin Koca ile tartıştığı iddia edildi - Haber 11:06: Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Oruç tutmak, hastalığın yayılması bakımından risk oluşturmaz - Haber