Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Ermenek'te yaşlıların gıda ve eczane alışverişlerini belediye yapacak - Haberler

Ermenek'te yaşlıların gıda ve eczane alışverişlerini belediye yapacak

Karaman'ın Ermenek ilçesinde, 65 yaş üstü kişilerin market ve eczane ihtiyaçlarının belediye personeli tarafından sağlanacağı açıklandı.

22.03.2020 11:28 | Son Güncelleme: 22.03.2020 11:46
Ermenek'te yaşlıların gıda ve eczane alışverişlerini belediye yapacak
Karaman 'ın Ermenek ilçesinde, 65 yaş üstü kişilerin market ve eczane ihtiyaçlarının belediye personeli tarafından sağlanacağı açıklandı.
Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye olarak insan odaklı hizmet vermeye devam ettiklerini söyledi.
İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların sokağa çıkmalarının kısıtlanması kararından önce böyle bir karar aldıklarını belirten Zorlu, şunları kaydetti:
"Böyle bir karar alarak sosyal paylaşım kanallarımızda paylaştık. Vatandaşlarımıza duyurduk. Paylaşımlarda telefon numarası verdik. Bize başvuran hemşehrilerimizin tüm gıda ve eczane ihtiyaçlarını personelimiz karşılayacak. Herkes çekinmeden arayabilir. İnsan sağlığı her şeyden önemli."

Kaynak: AA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Karaman, Ermenek, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İçişleri Bakanlığı’nın yasağı ilk günden delindi! Yaşlılar sokaklarda Haberler
İçişleri Bakanlığı'nın yasağı ilk günden delindi! Yaşlılar sokaklarda
Erzurum’dan yaşlıların evden çıkmaması için alkış toplayan önlem Haberler
Erzurum'dan yaşlıların evden çıkmaması için alkış toplayan önlem
Cumhurbaşkanlığı, ’En az virüs kadar tehlikeli’ deyip uyardı: Yapmayın Haberler
Cumhurbaşkanlığı, "En az virüs kadar tehlikeli" deyip uyardı: Yapmayın
’Evden çıkmayın’ uyarısına uymayan yaşlı adamdan güldüren savunma Haberler
"Evden çıkmayın" uyarısına uymayan yaşlı adamdan güldüren savunma
’Evde kalın’ uyarıları kar etmedi! Balıkçılar tarihi köprüye akın etti Haberler
"Evde kalın" uyarıları kar etmedi! Balıkçılar tarihi köprüye akın etti
Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye’nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz? Haberler
Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz?
Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu Haberler
Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor Haberler
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor

Son Dakika Güncel Haberleri

Hırsızlık zanlısı 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Haber İzmir'de sebze meyve hallerinde ateş ölçerli önlem - Haber İSTANBUL'DA TEMİZLİK İŞÇİLERİ TULUM, MASKE VE ELDİVENLE ÇALIŞMAYA BAŞLADI - Haber TIR'ın çarptığı aracın sürücüsü öldü, kız kardeşi yaralandı - Haber Genç şarkıcıdan 'Önlem Al, Evde Kal' bestesi - Haber Koronavirüs tedavisinde sıtma ilacı "Klorokin" kullanılacak - Haberler Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, "En az virüs kadar tehlikeli" deyip uyardı: Yapmayın - Haber Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz? - Haber "Evden çıkmayın" uyarısına kulak asmayan adam: Evde otura otura karımla kavga ettik - Haber İçişleri Bakanlığı'nın yasağı ilk kez çiğnendi! Yaşlılar tekrardan sokaklarda - Haber Olta balıkçıları koronavirüse rağmen soluğu Tarihi Galata Köprüsü'nde aldı - Haber
Loading